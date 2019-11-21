Собаки загризли вагітну жінку в лісі у Франції. Сама мала їх аж п'ять

Копирайт изображения Elisa Pilarski/Facebook Image caption Еліза Піларскі мала п'ять собак. Поліція не виключає, що її власні пси теж можуть бути причетні до загибелі жінки, але перед смертю вона повідомила хлопцю, що її переслідують чужі собаки

У лісі на півночі Франції мисливські собаки загризли 29-річну вагітну жінку. Її тіло знайшли поблизу містечка Вілле-Котере.

"В Елізи Піларскі виявлені множинні укуси кінцівок та голови", - повідомив прокурор Фредерік Трін.

Розтин показав, що жінка померла від крововтрати.

Через загибель жінки порушили справу про ненавмисне вбивство.

Поліція взяла зразки слини 93 місцевих мисливських собак й проводить аналіз із зразками ДНК, знайденими на тілі загиблої.

За підсумками експертизи поліція сподівається встановити господарів тварин, яких можуть звинуватити у загибелі жінки.

Еліза Піларскі сама мала п'ятьох собак, їхнє ДНК також досліджується.

Жахлива смерть вагітної жінки набула резонансу - сотні людей продовжують залишати на її сторінці у Facebook висловлюють співчуття та обурення тим, що трапилося.

Що сталося у лісі?

Копирайт изображения Elisa Pilarski/Facebook Image caption Еліза була на сьомому місяці вагітності

За протоколом розслідування, минулої неділі Еліза Піларскі під час прогулянки в лісі Рец з власними собаками зателефонувала своєму хлопцеві і розповіла, що на неї хоче напасти зграя чужих псів.

Хлопець побіг до лісу, але знайшов її вже мертвою. За його словами, він йшов на відчайдушний гавкіт однієї з собак Елізи.

"Я шукав її, побачив джип. Йшов у напрямку до яру, але побачив зграю близько 30 собак і відійшов", - розповів Крістоф французькому каналу BFMTV.

Він пригадує, що Еліза була вся покусана, одяг розірваний, живіт оголений - жінка була на сьомому місяці вагітності.

Чоловік зателефонував сусідові з проханням допомогти, а той, у свою чергу, викликав поліцію.

У вівторок газета Le Courrier Picard повідомила, що в той день у лісі йшло полювання на оленя, і собаки, найімовірніше, відбилися від мисливців.

Місцева мисливиця Анжела Ван Ден Берг підтвердила, що у неділю справді було полювання.

"Але ми впевнені, що ні наші собаки, ні сам факт полювання з гончаками не мають стосунку до трагічної події", - наголосила Ван Ден Берг в інтерв'ю новинному сайту L'Union.

Актриса Бріджит Бардо, яка вже багато років очолює фонд захисту тварин, закликала владу Франції негайно відкликати всі мисливські ліцензії до кінця поточного сезону.

Але французька мисливська асоціація наполягає, що доказів причетності саме мисливських собак до смерті 29-річної жінки поки що немає.

Лісовий масив Рец, що тягнеться на 13 гектарів, населяє безліч диких тварин, зокрема благородних оленів, косуль і лисиць.

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