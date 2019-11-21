Ryanair покарали за стягування додаткової плати за ручну поклажу

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Іспанський суд визнав "надмірною" політику лоукоста Ryanair зі стягування додаткової плати за ручну поклажу.

Жінку змусили заплатити 20 євро штрафу за пронесення на борт 10 кілограмової сумки.

Ryanair дозволяє проносити на борт без додаткової плати сумки у якості ручної поклажі, якщо вони вміщаються у простір під переднім сидінням та важать не більше 7 кілограмів.

Попри рішення суду, авіакомпанія відмовилась змінювати свою політику щодо багажу.

Пасажирка летіла з Мадрида до Брюсселя, коли її змусили доплатити за додатковий багаж.

Авіакомпанія знімає додаткову плату за пронесення на борт понад однієї речі. Надмірно великі сумки також потребують доплати.

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У рішенні суду йдеться, що авіакомпанія має відшкодувати жінці штраф з певними відсотками.

Суддя визнав, що багаж пасажирки міг бути легко провезений на борту.

У своєму рішення суддя вказав авіакомпанії скасувати таку політику та "прибрати" зі своїх умов перевезення багажу.

Однак суддя не призначив додаткової компенсації, адже у цій ситуації не вбачалось, що ситуація спричинила великий стрес пасажирці.

Рішення суду не підлягає апеляції.

Авіакомпанія вже заявила, що не буде змінювати свою політику.

"Рішення не вплине на політику компанії щодо багажу у майбутньому, адже це одиночна справа, яка неправильно інтерпретує нашу комерційну свободу визначати розмір ручної поклажі", - йдеться у заяві Ryanair.

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