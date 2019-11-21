Пробігти по машині поліції: новий незаконний "челендж" українських підлітків

Копирайт изображения Патрульна поліція України Image caption Хлопець вискочив на патрульну автівку у Чернівцях. Кадр з відео його друга

Правоохоронці заявили про кілька випадків нового незаконного та небезпечного виду дозвілля у підлітків, які вискакують на дах машин поліції, знімають на відео та викладають це у соціальні мережі.

Поліція повідомила про щонайменше два таких випадки цього року, які стались у Рівному та Чернівцях.

Правоохоронці попереджають, що за такі витівки хлопцям загрожує штраф та ув'язнення строком до шести місяців.

Перший випадок стався у січні цього року у Рівному. Тоді хлопець, помітивши патрульне авто, що зупинилось на узбіччі, вискочив на нього і пробігся по даху.

Ці свої дії він записав на нагрудну відеокамеру.

"Рівненський хлопчина Дмитро вирішив видатися "крутим" перед однолітками або набити підписників в якійсь соціальній мережі і не знайшов нічого кращого для цього, як пробігтися по патрульному авто", - повідомив тоді один з керівників патрульної поліції Олексій Білошитський.

Тоді хлопця швидко затримали, а суд покарав його за статтею про хуліганство.

Хлопець відбувся штрафом на 10200 гривень.

"Але поряд зі штрафом, Дмитро заробив собі ще судимість, що, скоріш за все, буде мати наслідки для його подальшого життя...", - повідомив тобі пан Білошитський.

Такий самий випадок стався 20 листопада у Чернівцях.

19-річний хлопець переходив дорогу по пішохідному переходу на одній з центральних вулиць міста.

Копирайт изображения Національна поліція України Image caption Кадр з камери хлопця у Рівному на даху автівки поліції

Він порівнявся з патрульною автівкою й пробігся по капоту та даху автівки і кинувся тікати. Але невдовзі його затримала патрульна поліція.

Вчинок хлопця фільмував його друг, тож поліція вважає, що вони хотіли похизуватися витівкою в соцмережах.

Повнолітньому хлопцю загрожує штраф до 17 тисяч гривень та піврічне ув'язнення.

Поліція закликає молодих людей не робити таких вчинків задля публікації в соціальних мережах, не псувати собі життя та не отримувати судимість.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!