Садовому оголосили підозру. У чому звинувачують

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила меру Львова та колишньому лідеру партії "Самопоміч" Андрію Садовому підозру у зловживанні владою.

Про це заявив сам Андрій Садовий та показав користувачам соцмереж вручену підозру.

Співрозмовники ВВС News Україна підтверджують факт вручення політику підозри.

У відповідь Садовий пообіцяв боротись і доводити свою невинуватість.

Справа стосується виділення у 2015 році землі, яку місто виділило для будівництва індустріального парку.

Нагадаємо, що за часів президента Петра Порошенка Андрія Садового жорстко критикували за "сміттєву кризу" у місті, а сам він звинувачував центральну владу у штучному створенні цієї проблеми задля знищення політичного опонента.

"Щойно прокурори Холодницького вручили мені повідомлення про підозру. Про що йдеться? У 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучило інвестора - компанію CTP. Ми від цієї компанії за землю отримали 54 млн грн.", - каже пан Садовий.

Він вказує, що на цій території "було поле, де корови паслися". "На цьому полі компанія має збудувати індустріальний парк".

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Проте, за його словами, починаючи з 2015-2016 років йде блокування проєкту зі всіх боків - державної влади та Генеральної прокуратури.

Андрій Садовий каже, що за цей час компанія CTP збудувала парки в Румунії та в інших країнах.

Для Львова компанія мала стати третім за об'ємом інвестором, який інвестує в промислове майно.

"Вони мають намір збудувати тут у Львові три тисячі нових робочих місць", - сказав пан Садовий.

Видання УП додає, що справа може бути пов'язана з тим, що Садовий "видав землю в області, а парк мав би бути у місті".

"Правоохоронці мають висновок Держаудитслужби, висновок експерта, покази свідків, які навіть звільнились з роботи, щоб не підписувати незаконні рішення", - відзначило джерело УП.

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