Від кнопкодавства до зґвалтування: найгучніші скандали депутатів "Слуги народу"

Копирайт изображения unian Image caption Володимиру Зеленському доводиться часто коментувати скандали у своїй фракції. Він вже навіть каже про перевибори

Найбільша у політичній історії України фракція "Слуги народу" працює у Верховній Раді менше трьох місяців, утім її депутати вже встигли стати фігурантами найрізноманітніших скандалів: від сексуальних переписок до бійок та сумнівних статків.

І от у середу розгорівся новий - цього разу стосовно старої кримінальної справи про зґвалтування неповнолітньої, в якій фігурує депутат від "Слуги народу" Роман Іванісов.

BBC News Україна пригадує всіх фігурантів гучних скандалів від "Слуги народу".

"Кнопкодавство" Сергія Литвиненка і Олени Копанчук

Копирайт изображения Facebok Image caption Депутати від "Слуги" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук вибачилися за "кнопкодавство" та обіцяли віддати місячну зарплату на благодійність

На самому початку роботи монобільшості одразу двох її депутатів журналісти зловили на неперсональному голосуванні: мажоритарники Сергій Литвиненко та Олена Копанчук проголосували за своїх колег.

Хоча персональне голосування - одна з передвиборчих обіцянок "Слуги народу", а порушники цього принципу мали "здати мандати".

Обоє депутатів вибачилися за "кнопкодавство" і пообіцяли так більше не робити. Фракція на складанні мандатів не наполягала.

"У моїх діях не було ніякого умислу. Це все було у "турборежимі", - пояснив Сергій Литвиненко.

Секс-скандал Богдана Яременка

Копирайт изображения УНІАН

Голову комітету із зовнішньої політики Богдана Яременка наприкінці жовтня журналісти зловили за пікантною перепискою щодо замовлення секс-послуг.

Політик спочатку назвав це спланованим ним самим розіграшем для нечесних журналістів, потім вибачився перед дружиною, дітьми та президентом. Зрештою стало відомо, що на вибачення його могла наштовхнути інша переписка нібито з генпрокурором Русланом Рябошапкою (за якого себе видавав пранкер "Джокер").

У підсумку Яременко оголосив, що піде з посади очільника комітету, але лише якщо таке рішення ухвалить фракція "Слуги народу".

Станом на 21 листопада Богдан Яременко на сайті Верховної Ради все ще значиться головою комітету.

Група "поліграфа"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Ольга Смаглюк-Василевсвька - одна з тих депутатів, кого звинуватили у хабарництві

У жовтні одразу 11 депутатів від "Слуги народу" запідозрили у тому, що вони отримали хабарі за провал на комітеті з податкової політики законопроєкту, який мав на меті знищити корупційні схеми навколо електронних майданчиків для оцінщиків майна.

Саму схему пов'язують з депутатом від групи "За майбутнє" Антоном Яценком (він це заперечує).

А за неголосування за законопроєкт на комітеті принаймні частина депутатів від "Слуги народу", за даними "Економічної правди", могли отримати по 30 тисяч доларів.

У відповідь керівництво фракції (і, за даними джерел, - Офіс президента) висунули ідею про те, що фігуранти сумнівного комітетського голосування мали б пройти детектор брехні.

Згодом наймедійніші з цього списку - ексжурналісти Олександр Дубінський та Ольга Смаглюк-Василевська - у прямому ефірі пройшли поліграф, який засвідчив, що ніхто ніякі гроші не отримував.

Щоправда, експерти висловлювали сумніви щодо результатів, адже робилося опитування на детекторі брехні неофіційно та на замовлення самих депутатів.

Детектор брехні пройшов і голова фракції Давид Арахамія.

Але скандал після цього затих.

24 квартири і 17 авто Дубінського

Копирайт изображения УНІАН

Згаданий депутат Олександр Дубінський, який будучи журналістом-розслідувачем на каналі "1+1" нерідко робив сюжети про статки політиків, у листопаді сам став фігурантом журналістського розслідування.

Журналісти програми "Гроші" встановили, що Дубінський і його родина за кілька останніх років стали власниками 24 квартир, 17 машин, двох будинків і 70 соток землі на загальну суму близько двох з половиною мільйонів доларів. При цьому офіційні доходи його сім'ї, на думку авторів розслідування, "не могли дозволити купівлю такої кількості майна".

Сам Олександр Дубінський запевнив, що всі згадані квартири та авто були придбані законно, й все це буде висвітлено у його майбутній декларації.

"Мама любить швидкість", - жартома пояснив Дубінський кількість машин у своїй родині.

Енергетичний боєць Герус

Копирайт изображения Олег Ляшко

Фігурантом скандалу з бійкою став голова комітету з питань енергетики Андрій Герус. Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко з охоронцями підстеріг його у VIP-терміналі аеропорту "Бориспіль" й накинувся з кулаками.

Ляшко звинувачував Геруса в лобіюванні імпорту електрики з Росії на користь Ігоря Коломойського. Герус відповів Ляшку обвинуваченням у роботі на олігарха Ріната Ахметова.

Після бійки правоохоронці почали розслідувати справу про напад Ляшка на Геруса.

Вигнанці Скороход і Поляков

15 листопада фракція "Слуга народу" оголосила про виключення зі своїх лав одразу двох депутатів-мажоритарників: Анну Скороход та Антона Полякова.

Обох звинуватили у необгрунтованій критиці фракції та неголосування за погоджені нею рішення, такі, наприклад, як перше читання земельної реформи.

Анні Скороход до того ж приписали лобіювання, підкуп і навіть тиск на колег в інтересах свого цивільного чоловіка - російського банкіра Олексія Алякіна.

Вона ж назвала це тиском і переслідуваннями.

Формально ж обоє залишаються членами фракції - рішення про їхнє виключення стане чинним лише після відповідного оголошення на пленарному засіданні Ради, найближче з яких відбудеться вже у грудні.

Крім того, виключення з фракції мажоритарників не тягне за собою втрату ними мандатів - обоє залишаться в Раді.

Плівки "Юзіка"

Тим часом Антон Поляков, який регулярно критикує вже майже колишніх колег по фракції "Слуга народу" у своєму Telegram-каналі, 18 листопада опублікував там аудіозапис, на якому нібито Юрій Корявченков у розмові з керівником криворізької поліції дає настанови про те, які справи треба вести у місті.

Копирайт изображения ФЕЙСБУК ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО Image caption Юрій Корявченков та Володимир Зеленський

Президент Зеленський, за словами Корявченкова на записі, підтримує такі його дії, щоб "навести лад" у Кривому Розі та зменшити там вплив мера Юрія Вілкула та ексдепутата від БПП Костянтина Усова.

Обраний від Кривого Рогу Юрій Корявченков (відомий також як "Юзік" з "Кварталу 95") згодом визнав факт розмови, але наголосив, що жодних погроз на ній не звучало: "Ми сказали: дуже переживаємо за Кривий Ріг. На нас велика відповідальність. Хочемо, щоб усе було по закону".

Спікер Дмитро Разумков заявив, що буде розбиратися у ситуації, а голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вступився за Корявченкова: "Вони хочуть навести у цьому місті нормальний порядок, щоб показати усій країні, що прийшли зміни".

Стефанчук і оренда квартири тещі

Фігурантом скандалу у листопаді став і перший віцеспікер Руслан Стефанчук, другий номер списку "Слуги народу".

18 листопада громадський рух "Чесно" оприлюднив дані з Порталу відкритих даних Верховної Ради, за якими Руслан Стефанчук отримував від держави більше 20 тис. грн на оренду житла.

Копирайт изображения Руслан Стефанчук

Водночас у "Чесно" встановили, що живе Стефанчук у квартирі, яка належить його тещі.

"У цьому році я сплачую орендну плату за це житло. За неї орендодавець сплачуватиме податки в порядку, що передбачений законодавством", - пояснив віцеспікер, маючи на увазі під "орендодавцем" свою тещу.

А у четвер Давид Арахамія заявив, що Руслан Стефанчук вирішив повернути кошти, отримані від держави на оренду.

"Він міг би зараз жити в готелі "Київ", це було б дорожче. Ви б шось сказали? Не сказали. А зараз його намагаються покарати, за те що він правду написав? Це неправильно з точки зору етики", - дорікнув журналістам Арахамія.

Іванісов і справа про зґвалтування

Один з найсвіжіших скандалів у "Слузі народу" розгорівся навколо іншого мажоритарника - Романа Іванісова.

Ексдепутат Ігор Мосійчук заявив, що Іванісов у 1990-х був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

Роман Іванісов назвав цю інформацію "чорнухою".

Пізніше Генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив, що політик справді має погашену судимість за обвинуваченням у зґвалтуванні.

Але за кілька годин після заяви Рябошапки пресслужба Генпрокуратури повідомила, що озвучена ним інформація щодо старої судимості Іванісова "не є підтвердженою".

Копирайт изображения Фейсбук Генпрокуратури Image caption Генпрокуратура спростувала заяви власного керівника

"Перевірка наразі триває, про її результати буде офіційно повідомлено додатково", - пообіцяли у ГПУ.

Ввечері того ж дня президент Зеленський заявив, що якщо вся історія зі згвалтуванням підтвердиться, "я вимушу цю людину скласти мандат і піти з партії "Слуга народу".

А Роман Іванісов призупинив членство у фракції "Слуги народу" на час перевірки.

Наступного дня голова фракції Давид Арахамія відзначив, що Іванісов повернеться, якщо доведе, що історія з його судимістю є фейком.

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