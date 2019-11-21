Кота повернули додому через 5 років після зникнення. Як його знайшли?

Копирайт изображения Santa Fe Animal Shelter Image caption Кіт Саша зник п'ять років тому

Чоловіку з американського штату Орегон повернули зниклого кота, якого виявили за 1200 миль (1900 км) від будинку у Портленді, де тварина жила раніше.

Чорного кота на ім'я Саша нещодавно знайшли в місті Санта-Фе, у штаті Нью-Мексико, через п'ять років після зникнення.

Притулок для тварин Санта-Фе повідомив, що власника вдалося знайти за допомогою сканування мікрочипа кота.

Цього тижня кота повернули власнику у Портленд.

Його власник Віктор Усов заявив, що вже втратив надію побачити улюбленця знову.

"Я не можу повірити, - сказав він. - Ми думали найгірше, але коли нам зателефонували, були надзвичайно вдячні, що Саша був живий і здоровий".

Як кіт потрапив до Санта-Фе, невідомо, але пан Усов вважає, що його доброзичливий улюбленець з кимось "відправився на прогулянку".

"Хочеться вважати, що в нього була велика американська пригода", - сказав пан Усов.

Копирайт изображения Santa Fe Animal Shelter Image caption Працівник притулку Мурад Кірдар у Санта-Фе повернув кота власнику Віктору Усову після п'яти років розлуки

Мурад Кірдар, відповідальний за зв'язки з громадськістю у притулку Санта-Фе, заявив, що ця історія підкреслює важливість мікрочипів для домашніх тварин.

"Простий мікрочип, який має розмір зерна рису та імплантується під шкіру вихованця, допоміг нам знайти власника цього зниклого кота", - сказав він.

Мікрочип - це єдина форма ідентифікації домашніх тварин, яка є "постійною, з унікальним номером, який не може зникнути, який не можна змінити чи видалити".

American Airlines доставили кота Сашу та пана Кірдара до Портленда у вівторок. Речник авіакомпанії Кертіс Бліссінг заявив BBC, що для American Airlines "честь" сприяти возз'єднанню кота з власником.

"Ми раді, що забезпечили щасливий фінал для довгої подорожі Саші", - сказав він.

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