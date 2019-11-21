У Румунії розплодилися ведмеді. Вони нападають на людей
У Румунії почастішали напади бурих ведмедів на людей.
Фермери скаржаться, що в останні роки ведмедів розплодилося надто багато. Вони витоптують поля, знищують урожай, нападають на худобу. Жителі деяких сіл навіть бояться виходити за межі поселень.
Жертвами ведмедів переважно стають пастухи та рибалки. За останній рік від нападу ведмедів в Румунії загинуло шість людей, троє з них - лише за один місяць.
Для порівняння, у 2000-2015 роках через напади ведмедів загинули 11 осіб.
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У Румунії проживає найбільша популяція бурих ведмедів в Європі - шість тисяч, і зіткнення з людьми відбуваються дедалі частіше.
Ведмеді у полях та на дорогах
Щоб запастися жиром на зиму, до настання холодів бурим ведмедям необхідно до 20 тисяч калорій на день. У пошуках їжі вони долають великі відстані, зокрема, заходять у села і вибігають на автомобільні траси.
Нещодавно в румунських новинах широко висвітлювався випадок у віддаленому селищі Трансільванії, де автомобіль збив великого самця ведмедя. Звір отримав множинні переломи і понад 15 годин страждав, перш ніж влада надала дозвіл приспати його. Після цього випадку під колесами машин загинули ще два ведмеді.
"За одну ніч я нарахував у нашому районі 22 ведмеді", - розповідає Каролі Пал, житель комуни Неауа в Трансільванії.
"Скрізь, де я буваю, люди кажуть, що ведмедів розплодилося так багато, що стало неможливо займатися сільським господарством. Люди не можуть працювати в полях, тому що бояться залишати свої села", - скаржиться Каролі Пал.
Ще один місцевий житель, 69-річний пастух Януш Сабо розповідає, що охороняти стадо від ведмедів стає все складніше.
"У цьому році ведмеді загризли чотирьох овець з мого стада. Всі пастухи страждають через ведмедів", - говорить пан Сабо.
Дозволити полювання?
Багато хто вважає, що різке збільшення популяції бурих ведмедів в Румунії відбулося через заборону трофейного полювання у 2016 році.
Румунський парламент у вересні запропонував на п'ять років знову дозволити полювання на ведмедів. Законопроєкт викликав величезне обурення захисників тварин.
Понад 100 тисяч людей підписали звернення до Всесвітнього фонду охорони дикої природи з вимогою заблокувати цю пропозицію, оскільки бурі ведмеді є частиною переліку з 1 200 видів тварин і рослин, які перебувають під охороною Євросоюзу.
Депутат Мауріш Паскал від провінції Муреш називає поведінку захисників ведмедів безвідповідальною і каже, що його район знаходиться у "стані облоги".
"Ми маємо діяти спільно, щоб запобігти загибелі людей, - каже депутат. - Можуть постраждати діти по дорозі в школу".
Неурядові організації побоюються, що без ефективних заходів місцеві мешканці візьмуть боротьбу з ведмедями в свої руки, почнуть ставити капкани і залишати отруту.
З настанням зими напади ведмедів на людей мають скоротитися. Але до весни румунська влада і захисники навколишнього середовища повинні придумати, як вирішити проблему.
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