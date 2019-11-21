У Румунії розплодилися ведмеді. Вони нападають на людей

Копирайт изображения Brasov Roads and Bridges Directorate Image caption Люди бояться виходити за межі своїх сіл, аби не зіткнутися з ведмедями

У Румунії почастішали напади бурих ведмедів на людей.

Фермери скаржаться, що в останні роки ведмедів розплодилося надто багато. Вони витоптують поля, знищують урожай, нападають на худобу. Жителі деяких сіл навіть бояться виходити за межі поселень.

Жертвами ведмедів переважно стають пастухи та рибалки. За останній рік від нападу ведмедів в Румунії загинуло шість людей, троє з них - лише за один місяць.

Для порівняння, у 2000-2015 роках через напади ведмедів загинули 11 осіб.

У Румунії проживає найбільша популяція бурих ведмедів в Європі - шість тисяч, і зіткнення з людьми відбуваються дедалі частіше.

Ведмеді у полях та на дорогах

Щоб запастися жиром на зиму, до настання холодів бурим ведмедям необхідно до 20 тисяч калорій на день. У пошуках їжі вони долають великі відстані, зокрема, заходять у села і вибігають на автомобільні траси.

Копирайт изображения Dorin Niomati Image caption Жителі Румунії обурилися тим, що ведмедя залишили помирати на дорозі

Нещодавно в румунських новинах широко висвітлювався випадок у віддаленому селищі Трансільванії, де автомобіль збив великого самця ведмедя. Звір отримав множинні переломи і понад 15 годин страждав, перш ніж влада надала дозвіл приспати його. Після цього випадку під колесами машин загинули ще два ведмеді.

"За одну ніч я нарахував у нашому районі 22 ведмеді", - розповідає Каролі Пал, житель комуни Неауа в Трансільванії.

"Скрізь, де я буваю, люди кажуть, що ведмедів розплодилося так багато, що стало неможливо займатися сільським господарством. Люди не можуть працювати в полях, тому що бояться залишати свої села", - скаржиться Каролі Пал.

Копирайт изображения Milvus Group Image caption Природоохоронна організація Milvus Group протягом двох років відстежувала за допомогою передавача пересування самця бурого ведмедя в Трансільванії

Ще один місцевий житель, 69-річний пастух Януш Сабо розповідає, що охороняти стадо від ведмедів стає все складніше.

"У цьому році ведмеді загризли чотирьох овець з мого стада. Всі пастухи страждають через ведмедів", - говорить пан Сабо.

Копирайт изображения Stephen McGrath Image caption Як і багато інших пастухів, Януш Сабо не зміг уберегти від ведмедів своє стадо

Дозволити полювання?

Багато хто вважає, що різке збільшення популяції бурих ведмедів в Румунії відбулося через заборону трофейного полювання у 2016 році.

Румунський парламент у вересні запропонував на п'ять років знову дозволити полювання на ведмедів. Законопроєкт викликав величезне обурення захисників тварин.

Понад 100 тисяч людей підписали звернення до Всесвітнього фонду охорони дикої природи з вимогою заблокувати цю пропозицію, оскільки бурі ведмеді є частиною переліку з 1 200 видів тварин і рослин, які перебувають під охороною Євросоюзу.

Копирайт изображения Levente Peter Image caption Незабаром для ведмедів настане період зимової сплячки

Депутат Мауріш Паскал від провінції Муреш називає поведінку захисників ведмедів безвідповідальною і каже, що його район знаходиться у "стані облоги".

"Ми маємо діяти спільно, щоб запобігти загибелі людей, - каже депутат. - Можуть постраждати діти по дорозі в школу".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Ведмеді лякають жителів Румунії

Неурядові організації побоюються, що без ефективних заходів місцеві мешканці візьмуть боротьбу з ведмедями в свої руки, почнуть ставити капкани і залишати отруту.

З настанням зими напади ведмедів на людей мають скоротитися. Але до весни румунська влада і захисники навколишнього середовища повинні придумати, як вирішити проблему.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!