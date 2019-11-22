Недоношену дитину врятували обійми брата-близнюка
Мешканка Уельсу розповіла BBC, як один з її недоношених близнюків швидко пішов на поправку, коли до нього в інкубатор поклали його брата.
Ханна Зімун'я впевнена, що її син Ділан врятував життя брата Дейніола, просто обійнявши його.
Ідентичні близнюки з'явилися на світ у жовтні 2018 року. Коли на 25-му тижні вагітності у 28-річної Ханни почалися перейми, лікарі два дні намагалися зупинити їх, але без успіху.
Хлопчики народилися з вагою у 900 г (Ділан) та 700 г (Дейніол). Дейніол був менший та слабший.
Протягом двох місяців після народження Дейніол знаходився в реанімації і не міг дихати самостійно, у той час як Ділан швидко зміцнів і його виписали з лікарні.
Родина, в якій, крім близнюків, є ще троє дітей, жила в 60 км від лікарні, і Ханна не могла цілодобово перебувати в неонатальному відділенні поруч з Дейніолом.
Настав день, коли лікарі порадили батькам попрощатися з Дейніолом - вони вже не сподівалися на поліпшення.
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Ханна з чоловіком привезли Ділана і поклали його в інкубатор поруч з братом, аби він обійняв його, як всі вважали, в останній раз.
Обійми тривали лише п'ять хвилин. Але того ж дня стан маленького Дейніола раптово покращився. Через лічені години зі 100% примусового постачання киснем лікарі перевели його на 50%.
"Коли я зателефонувала до лікарні і запитала, як там малюк, лікарі сказали, що йому набагато краще і що вперше стало можливо наполовину скоротити штучну подачу кисню", - розповідає Ханна.
"У це було важко повірити. Ділану вдалося якимось чином допомогти Дейніолу. Він просто побув поруч, і тому відразу стало краще. Ані я, ані лікарі не очікували такого", - дивується жінка.
"Але наступного дня стан (Дейніола. - Ред.) знову погіршився, і він знову був повністю на кисні, - згадує Ханна. - І медсестри сказали - привезіть Ділана знову, нехай він знову обійме Дейніола".
Через два дні Дейніола можна було повністю зняти з вентиляції легенів. Це було диво.
"Він обіймав брата і цим врятував йому життя, - каже мама хлопчиків. - Щастям було бачити це, і це навчило нас того, що їх не потрібно було розлучати в принципі".
Ділана поселили в лікарні поруч з братом ще на два місяці. У січні цього року він все-таки вирушив додому, а Дейніола остаточно виписали до своїх чотирьох братів та сестер в квітні.
Йому ще потрібна щоденна киснева підтримка, однак прогноз вельми оптимістичний.
Перший день народження близнюки відсвяткували гучною вечіркою разом з братом ТіДжеем, якому вісім років, шестирічною сестрою Лілі та трирічною Танді.
"Був час, коли ми думали, що такого дня народження не буде, - каже Ханна. - Страшний для нас час. Ми безмежно вдячні медикам".
У британських лікарнях зустрічається подібна практика, коли недоношених близнюків кладуть поруч в один інкубатор. Однак переконливих доказів користі від цього поки що немає.
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