Недоношену дитину врятували обійми брата-близнюка

Копирайт изображения Mercury Press Image caption Брати народилися сильно недоношеними - на 25-му тижні, і важили 700 та 900 грамів

Мешканка Уельсу розповіла BBC, як один з її недоношених близнюків швидко пішов на поправку, коли до нього в інкубатор поклали його брата.

Ханна Зімун'я впевнена, що її син Ділан врятував життя брата Дейніола, просто обійнявши його.

Ідентичні близнюки з'явилися на світ у жовтні 2018 року. Коли на 25-му тижні вагітності у 28-річної Ханни почалися перейми, лікарі два дні намагалися зупинити їх, але без успіху.

Хлопчики народилися з вагою у 900 г (Ділан) та 700 г (Дейніол). Дейніол був менший та слабший.

Протягом двох місяців після народження Дейніол знаходився в реанімації і не міг дихати самостійно, у той час як Ділан швидко зміцнів і його виписали з лікарні.

Родина, в якій, крім близнюків, є ще троє дітей, жила в 60 км від лікарні, і Ханна не могла цілодобово перебувати в неонатальному відділенні поруч з Дейніолом.

Настав день, коли лікарі порадили батькам попрощатися з Дейніолом - вони вже не сподівалися на поліпшення.

Ханна з чоловіком привезли Ділана і поклали його в інкубатор поруч з братом, аби він обійняв його, як всі вважали, в останній раз.

Копирайт изображения Mercury Press Image caption Мати хлопчиків Ханна з Діланом поруч з Дейніолом, який лежить в інкубаторі

Обійми тривали лише п'ять хвилин. Але того ж дня стан маленького Дейніола раптово покращився. Через лічені години зі 100% примусового постачання киснем лікарі перевели його на 50%.

"Коли я зателефонувала до лікарні і запитала, як там малюк, лікарі сказали, що йому набагато краще і що вперше стало можливо наполовину скоротити штучну подачу кисню", - розповідає Ханна.

Image caption Дейніол (ліворуч) і Ділан майже через рік після народження, з батьком Ксаві і матір'ю Ханною

"У це було важко повірити. Ділану вдалося якимось чином допомогти Дейніолу. Він просто побув поруч, і тому відразу стало краще. Ані я, ані лікарі не очікували такого", - дивується жінка.

"Але наступного дня стан (Дейніола. - Ред.) знову погіршився, і він знову був повністю на кисні, - згадує Ханна. - І медсестри сказали - привезіть Ділана знову, нехай він знову обійме Дейніола".

Через два дні Дейніола можна було повністю зняти з вентиляції легенів. Це було диво.

"Він обіймав брата і цим врятував йому життя, - каже мама хлопчиків. - Щастям було бачити це, і це навчило нас того, що їх не потрібно було розлучати в принципі".

Ділана поселили в лікарні поруч з братом ще на два місяці. У січні цього року він все-таки вирушив додому, а Дейніола остаточно виписали до своїх чотирьох братів та сестер в квітні.

Йому ще потрібна щоденна киснева підтримка, однак прогноз вельми оптимістичний.

Перший день народження близнюки відсвяткували гучною вечіркою разом з братом ТіДжеем, якому вісім років, шестирічною сестрою Лілі та трирічною Танді.

Image caption Дейніолу (на фото праворуч) ще потрібна регулярна киснева підтримка, поки легені не зміцніють остаточно

"Був час, коли ми думали, що такого дня народження не буде, - каже Ханна. - Страшний для нас час. Ми безмежно вдячні медикам".

У британських лікарнях зустрічається подібна практика, коли недоношених близнюків кладуть поруч в один інкубатор. Однак переконливих доказів користі від цього поки що немає.

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