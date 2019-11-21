Coldplay не їде в тур через екологію. Турбота про довкілля стає трендом серед музикантів?

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Coldplay не планує їхати в турне з новим альбомом через побоювання щодо впливу концертів на довкілля. Схоже, турбота про довкілля стає трендом серед музикантів.

Восьмий альбом групи Everyday Life має вийти цієї п'ятниці, і фанати чекали всесвітнього турне.

"Протягом наступного року або двох ми приділятимемо час тому, аби з'ясувати, як наш тур може бути не тільки екологічним, але і як він може бути дійсно корисним [для природи]", - сказав в інтерв'ю BBC фронтмен групи Кріс Мартін.

"Всі ми маємо знайти кращий спосіб робити свою справу", - продовжив він.

За його словами, група хотіла б, аби їхні майбутні тури мали позитивний вплив на довкілля.

Британський гурт знаходиться в столиці Йорданії Аммані, щоб дати два концерти, які будуть транслюватися в прямому ефірі на YouTube.

Кореспондент BBC Колін Патерсон порівняв шоу групи в Йорданії з екстравагантним видовищем концертів Pink Floyd.

Концерти, які відбудуться в п'ятницю на сході та заході сонця відповідно, будуть відображати дві частини їхнього нового альбому Everyday Life.

Востаннє британський гурт подорожувала по світу зі своїм туром A Head Full of Dreams, в рамках якого провів 122 концерти на чотирьох континентах у 2016-2017 роках.

У бесіді з BBC Мартін повідомив, що навіть не розглядає можливість виступити на популярному фестивалі Гластонбері в наступному році.

"Наш наступний тур має стати кращою з можливих версій такого екологічного туру. Ми розчаруємося, якщо концерти не будуть вуглецево-нейтральними", - зауважив Кріс.

"Найскладніше - це перельоти. Але, наприклад, наша мрія - це шоу без одноразового пластику, де електрика забезпечується сонячною енергією", - розповідає вокаліст.

"Ми вже провели багато великих турів. Як ми можемо змінити це, щоб компенсувати взяте (у природи. - Ред.)?" - ставить собі питання фронтмен Coldplay.

Фонд захисту дикої природи WWF привітав ініціативу гурту.

"Приголомшливо, що всесвітньо відомі артисти виступають за захист планети. Ми всі маємо діяти, щоб не допустити кліматичної кризи - бездіяльність не варіант, якщо ми хочемо зберегти нашу планету для майбутніх поколінь", - сказав координатор WWF з питань зміни клімату Гарет Редмонд-Кінг .

У розмові з кореспондентом BBC Коліном Патерсоном Мартін сказав, що Йорданію для концерту обрали, оскільки група хотіла зробити щось незвичайне там, де ніколи не грала.

Він сказав, що новий альбом, який вийде в п'ятницю, відображає глобалістську позицію музикантів.

"Якщо ви подорожуєте по світу, ви знаєте, що всі люди дуже схожі, всі ми немов єдине ціле", - продовжив він.

За словами Мартіна, на пісні з альбому Everyday Life гурт надихнули, зокрема, історії BBC про афганського садівника та нігерійського композитора з лепрозорію.

"Журналістика у своїх кращих проявах знаходить ці історії людей, які зміцнюють нашу загальну людяність", - пояснив він.

Coldplay виступить з єдиним концертом в Музеї природознавства в Лондоні 25 листопада. Всі доходи від шоу віддадуть екологічним благодійним організаціям.

"Зменшити кількість декорацій та вантажівок"

З Крісом Мартіном солідарна одна з керівниць агентства з менеджменту артистів Creative Artists Agency Емма Бенкс.

"Чи потрібно нам змінювати декорації 27 раз? Навіщо вішати авто для спецефектів?" - риторично запитує пані Бенкс.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В останньому турі Кеті Перрі використали десятки вантажівок

За словами Емми Бенкс, у відомих музикантів може бути до 60 вантажівок під час їхніх турів континентом і вони можуть використовуватися кілька приватних літаків. Послугами її агентства вже користувалися співачки Кайлі Міноуг, Кеті Перрі та Лорд, гурти Arcade Fire, Red Hot Chili Peppers, Green Day та Muse.

Бенкс вважає, що музиканти мають проявляти ініціативу і самі замислюватися, як подібні тури впливають на довкілля.

"Чим більше у вас шоу, тим більше воно впливає на екологію. Нам потрібно більше думати про те, як взагалі не призводити до проблем", - зазначила Емма Бенкс в музичному подкасті BBC.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Емма Бенкс отримала престижну нагороду Music Industry Trusts Award за 25 років роботи в індустрії

Ніхто з підопічних Бенкс ніколи не відмовлявся від світового турне через вплив на довкілля, але вона сподівається, що ця ситуація незабаром зміниться.

З плином часу, коли фанати все більше усвідомлюють свій вплив на планету, публіка здійснює дедалі більший тиск на артистів.

"Якщо ви не в танку, ви всюди бачите новини про (зміні клімату. - Ред.) по телевізору, в новинах, в газетах ... Люди говорять про це", - додає Емма Бенкс.

"Якщо кожен, хто їде у величезний тур, використає на п'ять вантажівок менше, це вже буде кроком вперед", - зауважує вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Емма Бенкс каже, що великі турне музикантів сильно впливають на екологію

Водночас Бенкс визнає, що говорила з колегами і розуміє, що наразі знайти способи зменшити вуглецевий слід музикантів "дійсно складно". Але вона не здається.

По фунту на дерево

Згідно зі звітом 2016 року, тільки британські концерти та фестивалі за рік посприяли викиду майже 20 тис. тонн CO2 - і це без підрахунку впливу переміщень музикантів та їхніх шанувальників.

Водночас футбольний кубок "Євро-2016" сумарно сприяв викиду в атмосферу 2,8 млн тонн вуглекислого газу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ед Ширан у 2017 році був рекордсменом за концертними зборами

Деякі музиканти вже займають активну позицію: гурт The 1975 віддає по фунту з кожного проданого квитка неурядовій організації One Tree Planted, аби висаджувати дерева по всьому світу.

Біллі Айліш відмовилася від пластикових трубочок на своїх концертах і розігрує квитки серед фанатів, які борються зі змінами клімату.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Біллі Айліш готує для кожного концерту "екологічні містечка"

Юна співачка також оголосила про створення "екомістечок" на кожному концерті - секторів, де шанувальники можуть дізнатися про зміни клімату.