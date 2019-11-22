Відломилося шасі: жорстке приземлення в одеському аеропорту

Копирайт изображения Максим Болдін / dumskaya.net

В Одеському аеропорту здійснив жорстке приземлення пасажирський літак з Туреччини - після торкання до посадкової смуги у нього відломился переднє шасі. Про постраждалих не повідомляється. Інцидент трапився у четвер ввечері.

"Сьогодні, 21 листопада, о 20:55 рейс TK467 авіакомпанії Turkish Airlines, котрий прямував зі Стамбула до Одеси в умовах потужного бокового вітру під час дотику до злітно-посадкової смуги підломив передню стійку шасі", - йдеться у повідомленні Міжнародного аеропорту Одеси.

Всіх 136 пасажирів евакуювали та почали розслідування причин інциденту.

Як повідомляє одеський сайт "Думская", пасажирів екстрено виводили за допомогою надувних трапів.

"Треба сказати, що льотчики через сильний вітер не змогли посадити літак з першої спроби і пішли на друге коло, після чого десять хвилин "стояли" в зоні очікування. Потім вони повторили спробу, яка привела до такого результату. Смуга, як відзначають в аеропорту, знаходиться в справному стані", - відзначає кореспондент сайту.

За даними видання, постраждалих не було. Пресслужба аеропорту та ДСНС також про травмованих не повідомляють.

"У зв'язку з цим аеропорт "Одеса" призупинив виконання польотів до 10:00 за місцевим часом", - говориться на сайті летовища.

Другий інцидент

Це другий схожий інцидент, який трапився в одеському аеропорту у четвер.

За кілька годин до жорсткого приземлення турецького літака там при зльоті лопнуло одне з колес переднього шасі (за іншими даними - так само зламалася стійка шасі) чартеру (за даними ЗМІ - також турецького, який виконував рейс Одеса-Дубай).

Через це аеропорт припинив виконання польотів на кілька годин.

Про постраждалих тоді також не повідомоляли.

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