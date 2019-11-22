Жорсткий секс на Tinder-побаченні: хлопця засудили за вбивство

Копирайт изображения Millane Family Image caption Грейс Міллейн загинула за день до свого 22-річчя. Хлопець, якого визнали винним у її вбивстві, заявляв, що все сталося випадково під час "жорсткого сексу"

Суд визнав винним у вбивстві чоловіка, який задушив британську туристку у Новій Зеландії і сховав її тіло у валізі у заростях. Раніше його захист наполягав, що все сталося випадково під час БДСМ-сексу.

Тіло загиблої Грейс Міллейн виявили на околицях Окленду, найбільшого новозеландського міста у грудні минулого року.

Валіза і лопата

Копирайт изображения TVNZ Image caption За законом Нової Зеландії, особу обвинуваченого не можна розкривати

Ім'я 27-річного чоловіка, якого визнали винним у вбивстві, за законом Нової Зеландії не можна називати (так само як і показувати його зображення) на час судового розгляду.

Прокурори стверджують, що посмертне обстеження тіла виявило синці, які можуть свідчити, що Грейс насильно тримали перед смертю, яка наступила через задушення.

Обвинувачення також стверджує, що чоловік "не переживав чи хвилювався через її смерть", а натомість робив хтиві фото її трупа і будував плани, як його позбутися.

На наступний день після її смерті він ходив та Tinder-побачення з іншою жінкою, поки тіло Грейс залишалося у його номері в готелі.

Зрештою, за даними обвинувачення, чоловік купив валізу та лопату, а також засоби для чищення, щоб приховати сліди всієї історії.

"Жорсткий секс"

Копирайт изображения CCTV Image caption Грейс познайомилася з чоловіком через Tinder. Камери спостереження свідчать, що вони гарно проводили час перед тим, як піднятися до нього в номер. Тоді жінку востаннє бачили живою

Раніше захист обвинуваченого заявляв, що пані Міллейн померла випадково під час добровільного удушення протягом сексу.

Захисники заявили в суді, що пара познайомилась через додаток Tinder й після коктейлю пішла до номера в готелі хлопця в Оукленді.

"Якщо пара зайнялась жорстким сексом і щось пішло не так, і ніхто не хотів, щоб щось пішло не так, то це не є вбивством", - заявив адвокат обвинуваченого.

Саме це, за словами адвоката, і сталось.

Адвокат каже, що хоч смерть від задушення під час жорсткого сексу і є "рідкісною", це небезпечно, якщо "двоє людей були нестримними, порівняно недосвідченими та не знали достатньо добре один одного".

Копирайт изображения TVNZ Image caption Місце, де знайшли поховану дівчину

А обвинувачений заявив поліції, що просто "був шокований", знайшовши зранку тіло дівчини після побачення.

"Він міг зробити неправильно через страх, що ніхто йому не повірить", - заявив у суді його адвокат.

Під час судових слухань звучали заяви від друзів дівчини про її зацікавленість у сексі з елементами БДСМ (з елементами фізичного впливу), а також вона мала профілі на додатках для сексу з елементами БДСМ.

"Наше сонечко"

Копирайт изображения LUCIE BLACKMAN TRUST Image caption Випускниця Університету Лінкольна подорожувала сама і планувала здійснити навколосвітню подорож

Присяжні радилися близько п'яти годин перед тим, як оголосити чоловіка винним.

Сам він не проявляв жодних емоцій під час зачитування вироку.

Водночас батьки Грейс Міллейн, які приїхали на суд до Нової Зеландії, плакали.

У розмові з пресою вони розповіли, що їхнє життя "було розірване варварською смертю" дочки.

"Грейс була нашим сонечком, її завжди нам не вистачатиме", - емоційно зізнався її батько.

Жінка загинула за день, до свого 22-річчя.

Вона подорожувала світом після випуску з університету й планувала провести два тижні у Новій Зеландії після кількох тижнів у Південній Америці.

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