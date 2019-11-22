Чому українцям байдуже, що буде з Трампом - Washington Post

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У п'ятницю, 22 листопада, західна преса пише про таке:

Ставлення українців до імпічменту в США

Чи можливий імпічмент Трампа

Як слова промови Трампа стали мемом

Чому картина в їдальні заважала веганам

Українцям усе одно

Якщо у США Україна є центром уваги через розслідування щодо імпічменту Трампа, то в самій Україні майже не знають про те, що коїться у Вашингтоні, пише Washington Post.

Українська влада, як може, намагається триматися осторонь скандалу, побоюючись, що будь-які коментарі республіканці або демократи використають на свою користь. Місцеві ЗМІ замість цього пишуть про витік корумпованих розмов одного з чиновників, нечіткі перспективи перемир'я на сході країни та курс президента для України.

Попри драматичні слухання у Вашингтоні та коментарі посла США в Євросоюзі Гордона Сондленда про те, що він сказав Трампу, нібито Зеленський "любить його дупу", українські теленовини майже не приділили цьому увагу, зазначає Washington Post.

"Я був нещодавно за містом. В одному селі було десять корів, а зараз лишилося три. Мені все одно, що з тим вашим імпічментом", - сказав газеті 34-річний Сергій, якого видання зустріло в одному зі спальних районів Києва.

Імпічмент наближається?

Група сенаторів-республіканців у четвер, 21 листопада, зустрічалася з представниками Білого дому, щоб обговорити стратегію щодо імпічменту, якщо він дійде до Сенату, пише Washington Post з посиланням на джерела, близькі до переговорів.

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За даними видання, республіканці хочуть обмежити час розгляду імпічменту в Сенаті двома тижнями, щоб процес набув достатньо легітимності, але не завдав Трампу значної політичної шкоди. Втім, остаточно щодо стратегії вирішуватиме сам президент США.

Якщо Палата представників оголосить імпічмент Трампу, обвинувачення проти нього передадуть у Сенат. Якщо Палата представників проголосує за імпічмент у грудні, Сенат зможе розпочати розгляд справи вже в січні, пише газета. Щоб імпічмент стався, потрібно не менш, ніж дві третини голосів сенаторів.

У Палаті представників перевага у демократів, але республіканці контролюють більшість у Сенаті, тому вірогідність оголошення імпічменту верхньою палатою Конгресу США в сьогоднішніх умовах мінімальна, пише видання.

Мем про Зеленського

Слова промови Дональда Трампа зі згадкою Зеленського, які днями сфотографували репортери, перетворилися на мем, пише Guardian.

Нотатки президента США, написані величезними літерами чорним маркером, нагадували вірш, тож користувачі соцмереж заходилися записувати пісні та кліпи на ці слова в різних стилях.

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"Я нічого не хочу, я нічого не хочу, я не хочу "послуги за послугу". Скажіть, щоб Зеленський вчинив правильно. Це останнє слово від президента США", - сказав Трамп, згадуючи свою розмову з послом США в ЄС Гордоном Сондлендом. Тепер ці вислови співають користувачі Twitter у жанрах від панк-року до поп-музики.

Тепер черга за відомими музикантами, пише Guardian, пропонуючи Тому Йорку записати версію трагічним голосом, в якій можна звинуватити в усьому адвоката Трампа Рудольфа Джуліані. Або ж репер Дрейк міг би записати сумну пісню, в якій може згадати про дні, коли Зеленський телефонував йому на мобільний. "Можливості нескінченні", - підсумовує газета.

Мистецтво не для веганів

З їдальні Кембриджського університету зняли картину XVII століття через те, що вона псувала апетит вегетаріанцям, пише Telegraph.

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Картина під назвою "Ринок дичини" є копією картини фламандського художника Франса Снейдерса, зробленою невідомим митцем. На полотні зображено низку мертвих тварин, зокрема кабан, олень, лебідь та інші пташки.

Після скарг студентів картину повернули в університетський музей. Тепер "Ринок дичини" стане експонатом виставки про мистецтво їжі в Європі у 1500-1800 роках.

"Деякі люди не могли їсти, коли ця картина висіла на стіні. Люди, які не їдять м'яса, вважали її бридкою і попросили її зняти", - цитує газета речницю музею.

За її словами, в дискусіях про вегетаріанство та веганство немає нічого нового - вони тривають з XVI століття.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC.

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