Tesla представила новий броньований пікап. Але з тріснутим склом

Копирайт изображения Tesla

Компанія Tesla представила новий електромобіль - броньований пікап Cybertruck.

Презентація безпілотної вантажівки відбулася в Хоторні, штат Каліфорнія.

Не обійшлося без конфузу - коли один з помічників хотів продемонструвати міцність скла автівки, воно тріснуло.

"Немає меж досконалості", - пожартував Ілон Маск, але перед цим тихо вилаявся, кажуть свідки.

Корпус електромобіля виготовлений з надміцної нержавіючої сталі, скло - броньоване. Дизайн практично не містить плавних ліній.

Новинка викликала не лише захоплення, а й подив публіки.

"Футуристичний дизайн не залишає байдужим, - прокоментувала аналітик сайту авторинку Edmunds Джессіка Колдуелл. - Нагадує авто з фільму "Той, що біжить по лезу".

Tesla удосконалює технології виробництва акумуляторів, що дає компанії непогані можливості на ринку пікапів. Адже новий електромобіль оптимізує транспортування дуже важких вантажів на великі відстані.

Копирайт изображения Tesla Image caption Щось пішло не так

За даними Edmunds, на великі вантажівки припадає 14,4% продажів нових автомобілів станом на жовтень цього року у порівнянні з 12,6% у 2015 році. Середня вартість такого авто становить 50 тисяч доларів США.

Базова модель Cybertrack коштуватиме 39 900 доларів, ця модель зможе проїхати 402 км без підзарядки.

Вартість найдорожчої моделі з зарядом на 800 км - 69 900 доларів.

Tesla заявила, що пікап вміщує до шести дорослих пасажирів і перевозить вантаж вагою 3500 фунтів.

За словами Ілона Маска, виробництво Cybertruck почнеться в кінці 2021 року.

На презентації керівник Tesla попросив продемонструвати міцність пікапа - машина витримала удар кувалдою.

Коли ж в ударостійке скло кинули металеву кульку, воно розбилося.

"Не розумію, чому воно розбилося. Під час тестування ми жбурляли в нього гайкові ключі, якось кинули в скло кухонну раковину, і воно витримало", - виправдовувався Маск.

Однак на момент написання цієї статті ціна акцій Tesla практично не змінилася.

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