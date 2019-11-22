Чиновників Одеської мерії звинуватили в дерибані 100 млн грн. А Труханов зліг

Копирайт изображения ssu.gov.ua Image caption СБУ звинувачує чиновників кількох департаментів Одеської мерії в участі у схемі привласнення 100 млн грн бюджетних коштів

Служба безпеки України звинуватила чиновників Одеської міськради у привласненні майже 100 млн грн у змові з комерційними структурами.

"Зловмисники штучно створили кредитну заборгованість комунального підприємства перед банківською установою. Право вимоги на борги у банку викупила приватна фірма афілійована з чиновниками мерії", - йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

В СБУ зазначають, що "комерсанти" завищили заборгованість на 100 мільйонів грн і звернулися до мерії із вимогою її погашення.

Імена обвинувачених посадовців поки що не називають.

"Рішення щодо оплати завищеного боргу приймалося на основі недостовірних матеріалів, свідомо підготовлених посадовцями кількох департаментів мерії. Потім бюджетні гроші були привласнені учасниками оборудки", - наголошують в СБУ.

Відкрита кримінальна справа за статтею про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, правоохоронці проводять обшуки в мерії та у приміщеннях фірм, яких звинувачують в участі у схемі.

Що з Трухановим

Тим часом, мер Одеси Геннадій Труханов, як стверджують його адвокати і пресслужба, захворів.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що мер не прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду по своїй справі.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Генадія Труханова вже звинувачують у декларуванні недостовірної інформації

Труханова звинувачують у поданні недостовірної інформації у своїй декларації.

"На засідання не з'явився обвинувачений - за словами адвоката з причин хвороби", - повідомили у САП.

Колегія суддів вирішила призначити наступне засідання у справі Труханова на 9 грудня 2019 року, а його захист тепер має підтвердити неявку на засідання з поважних причин.

Як повідомляють Думская та Ліга.net з посиланням на пресслужбу мера, напередодні Геннадія Труханова шпиталізували і провели операцію. Діагноз мера не повідомляється.

Справа заводу "Краян"

У липні 2019 року Малиновський районний суд Одеси виправдав Геннадія Труханова в іншій справі.

Його звинувачували у заволодінні 92,7 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян".

Мера Одеси та інших обвинувачених визнали невинними.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура тоді заявила, що оскаржуватиме вирок.

НАБУ і САП завершили розслідування справи проти пана Труханова у травні 2018 року.

14 лютого 2018 року Національне антикорупційне бюро затримало пана Труханова після повернення з-за кордону, звинувативши його у махінаціях з майном на близько 100 мільйонів гривень. Але наступного дня його відпустили на поруки.

У вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше належала ДП Завод "Краян".

За приміщення мерія заплатила 185 млн гривень, хоча продавець (приватна структура) купив його за 11,5 млн гривень на аукціоні, який організував на початку 2016 року ліквідатор держпідприємства.

Отримані від міської влади кошти фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, повідомляли в НАБУ.

Тоді НАБУ також оголосило про заочну підозру ще трьом чиновникам міської ради - заступнику мера, директору департаменту комунальної власності та голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради.

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