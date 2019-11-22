Мотоциклісти штурмували лікарню, аби забрати тіло мертвої дитини

Копирайт изображения RSUP M Djamil Image caption Мототаксисти забрали з лікарні тіло померлої дитини, яке не хотіли віддавати родитні через несплачені борги

Водії мототаксі штурмували лікарню в індонезійському місті Паданг, аби забрати тіло померлої дитини, повідомляє кореспондентка Індонезійської служби ВВС Сіта Деві.

Один з мотоциклістів на ім'я Вардіанс'я, зазначив, що штурм морга лікарні був "гуманітарною місією", оскільки тіло дитини утримували через несплачені борги за лікування.

Відеокадри демонструють, як мотоциклисти залишають лікарню, а один з них несе тіло Аліфа Путра.

Більшість населення Індонезії - мусульмани, і, згідно з ісламськими традиціями, похорон має відбуватися якнайшвидше.

Проте родині дитини повідомили у лікарні, що вони не можуть забрати тіло шестимісячного Аліфа, поки не заплатять.

Тоді мототаксисти, серед яких був дядько дитини, вирішили діяти.

"Ми вжили заходів після того, як з'ясували, що родина не змогла забрати свою дитину на поховання, оскільки не змогла заплатити 25 мільйонів рупій (1 774 долари США) боргу", - пояснив Вардіанс'я BBC Indonesia.

"Охоронці намагалися нас зупинити, але вони здалися, тому що нас було так багато", - додав він.

Відео інциденту стало вірусним в Індонезії та спровокувало дискусію щодо поводження з батьками, які не можуть дозволити собі оплату медичних рахунків.

У минулому було чимало випадків, коли лікарні в Індонезії утримували новонароджених дітей немов заручників до моменту сплати рахунків за медичні послуги.

Image caption Охорона лікарні поступилася, коли побачила кількість мототаксистів

За президента Джоко Відодо, який перебуває при владі з 2014 року, по всій країні була розроблена універсальна програма охорони здоров'я, але ця схема була обтяжена проблемами фінансування, і багато бідних родин ще не встигли зареєструвались.

Мати дитини, Деві Сурія, сказала, що родина була у процесі реєстрації для участі в цій універсальній програмі, коли Аліф захворів.

Він переніс операцію, але помер у вівторок вранці.

"Лікарня хотіла, щоб ми заплатили рахунок; процес адміністрування затягували, - сказала вона. - Водії були розлючені. Тому вони забрали Аліфа силою".

"Бідний Аліф занадто довго чекав у морзі", - додала вона, промовляючи крізь сльози на його похороні.

Пізніше лікарня вибачилася і пообіцяла, що такого більше не повториться.

Копирайт изображения Halbert Caniago Image caption "Бідний Аліф занадто довго чекав у морзі", - каже мати дитини

Директор Юсірван Юсуф заявив, що рахунки покрило керівництво лікарні. Він назвав інцидент непорозумінням.

"Лікарня дізналася про стан родини лише тоді, коли вони подали скаргу, - сказав він. - Ми - державна лікарня, і ми навіть не запитуємо пацієнтів, чи є у них гроші на оплату лікування".

Однак пан Юсуф розкритикував рейд мототаксистів, який він назвав необачним і небезпечним.

"У нас є стандартна процедура, і вона була порушена. Це обурливо. А що робити, якби тіло мало заразну хворобу? Хто нестиме відповідальність?"

Представник мототаксистів також пізніше вибачився перед керівництвом лікарні.

"Я від імені своїх колег вибачився за інцидент, ми маємо на меті відновити добре ім'я лікарні. Ми не знали процедури. Це зайняло занадто багато часу, тому ми ухвалили це рішення", - сказав водій Альфіандрі.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!