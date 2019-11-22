Новий "сексуальний" скандал в команді Зеленського. Цього разу в Мінінфраструктури

Копирайт изображения mtu.gov.ua Image caption Заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна вважає опубліковане пранкером Джокером "листування" з нею маніпуляцією і обіцяє подати позов проти депутата, який припустив, що вона "потрапила на посаду через ліжко"

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що буде домагатися відставки своєї заступниці з європейської інтеграції Олександри Клітіної після оприлюднення начебто листування чиновниці з пранкером Джокером.

"Олександра Клітіна відмовилась йти у відставку в дусі європейської політичної традиції. Тому я вважаю за необхідне винести на наступне засідання Уряду подання про її звільнення", - повідомив міністр.

Цього тижня пранкер Джокер опублікував "листування" із заступницею міністра інфраструктури Олександрою Клітіною, у якому чиновниця начебто натякає, що готова стати міністром інфраструктури і звинувачує чинного міністра Криклія у призначенні на посади корупціонерів.

Пані Клітіна сьогодні на прес-конференції повідомила, що у відставку йти не збирається, а "листування" з Джокером вважає маніпуляцією.

Також депутат Антон Поляков, виключений з фракції "Слуга народу" минулого тижня, опублікував в Telegram-каналі запис розмови начебто між депутатами від "Слуги народу", де згадується зовнішність Клітиної робиться припущення, що вона обійняла посаду "через ліжко".

Свій допис у соцмережі Антон Поляков супроводжував фотографією пані Клітіної: "Та сама заступниця міністра, яка, судячи з аудіозапису, потрапила на посаду через ліжко".

Коментуючи дописи Полякова на пресконференції 22 листопада Клітіна повідомила, що подасть до суду позов проти депутата щодо захисту честі та гідності.

"Вважаю, що учасники цієї розмови і особливо депутат, який поширив таку інформацію про мене, мають понести відповідальність. Я планую в суді домогтися спростування недостовірної інформації про мене і також компенсації моральної шкоди", - зазначила чиновниця.

Раніше Олександра Клітіна закликала "усіх і особливо ЗМІ не розповсюджувати сексистські закиди і фейки".

Міністр проти заступниці

У своєму дописі у Facebook міністр критикує Олександру Клітіну, цитуючи оприлюднене пранкером листування.

"Якщо ти вважаєш, що міністра, в команді якого працюєш, нічого не цікавить крім того з чим ми боремось, цитую: "которого, видимо интересует только зароботок", ти, як заступник міністра, маєш повідомити правоохоронним органам всі відомі факти для подальшого розслідування та подати у відставку через категоричну незгоду з такими речами", - зазначив міністр.

За його словами, саме це він пропонував зробити пані Клітіній.

"Вона категорично відмовилась і сказала, що не бачить передумов для звільнення", - повідомив міністр.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував заступниці піти у вдіставку. Водночас він назвав неприпустимими образи на її адресу "через стать"

За його словами, чиновниця могла обговорити своє занепокоєння ситуацією з правоохоронцями.

"Якщо у пані Клітіної є реальні факти зловживань чи корупції серед членів команди, я прошу так само повідомити їх для розслідування компетентним органам, вважаю, вони мають право знати більше за Джокера", - написав міністр.

Владислав Криклій також повідомив, що між Олександрою Клітіною і командою міністерства немає взаєморозуміння і їй бракує лідерства, але назвав неприпустимими образи на її адресу "через стать".

Що відомо про чиновницю?

В офіційній біографії 36-річної Олександри Клітіної на сайті Мінінфраструктури вказано, що вона здобула у 2005 році вищу освіту в Університеті професійної освіти Ларенштайн (Нідерланди) з міжнародного бізнес-менеджменту.

У 2005-2015 роках вона працювала у низці приватних компаній, зокрема, перед переходом до Мінінфраструктури заступницею керівника з інвестиційного банкінгу групи Univer.

У 2015-2016 роках Олександра Клітіна була радницею міністра інфраструктури, у 2016-2018 роках - директоркою групи підтримки реформ в міністерстві.

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