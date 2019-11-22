Аварія танкера біля Одеси: біля берега - масштабний розлив нафтопродуктів

Копирайт изображения Getty Images

Вміст нафтопродуктів в районі аварії танкера "Делфі" перевищує норму у 53 рази. Про це повідомив у Facebook виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.

"Проведено відбір проб вод на місці знаходження підтопленого танкера. Встановлено перевищення по вмісту у воді нафтопродуктів у 53 рази на місці аварії", - повідомив пан Фірсов.

За його словами, державні інспектори зараз проводять "повторний відбір проб у зв'язку з появою плям маслянистого складу".

"Представники Державної екологічної інспекції відповідно до закону і процедур розрахують шкоду, завдану довкіллю, з подальшим зверненням з претензією щодо відшкодування завданих збитків", - пообіцяв Фірсов.

Що сталося з танкером?

Копирайт изображения Фейсбук Максима Куцого

Вранці через шторм біля Одеси сів на мілину молдовський танкер "Делфі". Пізніше він перекинувся на бік.

Очільник Одеської ОДА Максим Куций написав у Facebook, що всі троє членів екіпажу - громадяни України, а "на борту танкера немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини".

Також на танкері закінчилося паливо і є проблеми з електрикою.

За словами Максима Куцого, спочатку екіпаж відмовлявся евакуюватися, бо не було згоди судновласника, а з самим судновласником було неможливо зв'язатися.

Лише приблизно о 14:30 водолази евакуювали трьох членів екіпажу танкеру "Делфі".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Танкер "Делфі" - під прапорами Молдови, але його екіпаж - троє українців

"Аварійно-рятувальна операція завершена. Водолазам вдалося евакуювати всіх трьох членів екіпажу", - повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций.

За його словами, моряків відправили до лікарень. Всі вони є громадянами України. Як повідомляє видання Думская, троє евакуйованих - це капітан, матрос та механік судна.

Копирайт изображения facebook.com/maksymkutsyi

Зірвало з якоря?

За даними медіа, танкер "Делфі" перебував у акваторії порту Південний, що за 30 км на схід від Одеси, однак у четвер ввечері шторм зірвав його з якоря й відніс на захід.

Раніше одеський "7 канал" повідомляв, що на його борту могли бути до 15 людей. Ця інформація не підтвердилася.

Копирайт изображения Фейсбук Максима Куцого Image caption В Одесі у ці дні сильний шторм

А сайт "Думская" писав про спроби приватного буксира "Австралія" підійти до "Делфі", які, втім, були марними через високі хвилі (понад 2 метри).

ДСНС попереджає про шторм на узбережжі Чорного моря в районі Одесі - пориви вітру сягають 25-28 метрів за секунду.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!