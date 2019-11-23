Жахлива погода: в Україні стався третій авіаінцидент за три дні

Копирайт изображения УНІАН Image caption У Львові трапився інцидент з літаком МАУ

Через складні метеоумови та переохолоджений дощ у аеропорту Льова сталась аварія з літаком компанії МАУ, який мав летіти до Києва. Постраждалих немає.

Як повідомили в прес-службі аеропорту, близько 7.00 у зв'язку зі складними погодними умовами (переохолоджений дощ) під час розвороту в торці смуги літак викотився за межі злітної смуги.

Пасажирів та багаж евакуйовали, а постраждалих немає, стверджує пресслужба.

Згодом літак евакуювали зі злітної смуги, а аеропорт має відновити роботу вже опівдні.

У четвер два авіаційні інциденти стались в аеропорту Одеси.

Спершу там при взльоті лопнуло одне з колес переднього шасі (за іншими даними - зламалася стійка шасі) турецького чартеру, який виконував рейс Одеса-Дубай.

Через це аеропорт припинив виконання польотів на кілька годин. Про постраждалих тоді не повідомоляли.

А за кілька годин там же здійснив жорстке приземлення пасажирський літак з Туреччини - після торкання до посадкової смуги у нього відламалося переднє шасі. Про постраждалих не повідомляється.

"Сьогодні, 21 листопада, о 20:55 рейс TK467 авіакомпанії Turkish Airlines, котрий прямував зі Стамбула до Одеси в умовах потужного бокового вітру під час дотику до злітно-посадкової смуги підломив передню стійку шасі", - йдеться у повідомленні Міжнародного аеропорту Одеси.

Всіх 136 пасажирів евакуювали та почали розслідування причин інциденту.

Як повідомляє одеський сайт "Думская", пасажирів екстрено виводили за допомогою надувних трапів.

"Треба сказати, що льотчики через сильний вітер не змогли посадити літак з першої спроби і пішли на друге коло, після чого десять хвилин "стояли" в зоні очікування. Потім вони повторили спробу, яка привела до такого результату. Смуга, як відзначають в аеропорту, знаходиться в справному стані", - відзначає кореспондент сайту.

За даними видання, постраждалих не було. Пресслужба аеропорту та ДСНС також про травмованих не повідомляє.

"У зв'язку з цим аеропорт "Одеса" знову призупинив виконання польотів.

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