На паспорт можна фотографуватись у шапці: як і чому змінили правила

Копирайт изображения УНІАН Image caption Головні убори переважно дозволять не знімати через релігійні переконання

Міністерство внутрішніх справ та міграційна служба розробили спеціальні вимоги до фото обличчя на посвідчення особи, які дозволять фотографуватись у різноманітних головних уборах, повідомили у МВС.

Мова йде про паспорти громадян України, закордонні паспорти, довідки на постійне чи тимчасове проживання, а також посвідчення біженця.

Переважно дозвіл на фотографування в головних уборах стосуватиметься представників релігійних течій, яким переконання не дозволяють привселюдно їх знімати.

У МВС пояснили, що понад рік тривали консультації з представниками релігійних організацій, щоб виробити прийнятні для них та державних органів стандарти фотографування в головних уборах.

"МВС зробило все можливе, щоб забезпечити легку процедуру фотографування без порушення релігійних переконань", - повідомили у міністерстві.

Після ухвалення спеціальної постанови Кабміну та указу президента МВС видало наказ, який вже почав діяти.

Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк пояснив, що всі відділи служби отримали нові правила і зобов'язані їх виконувати.

Загалом фотографування в головних уборах та накидках забороняється, проте людям, які носять їх у повсякденному житті з огляду на релігійні переконання - можна.

Копирайт изображения МВС

Також допускається фотографування в головних уборах та штучних предметах на голові, шиї чи плечах за рекомендацією від лікаря.

Такі головні убори не мають змінювати форми частин обличчя, закривати обличчя та підборіддя, а також вуха і шию.

Також на фотографіях на документи можна мати прикраси, але не можна фотографуватись з навушниками. Виняток становить слуховий апарат за наявності довідки від лікаря.

Дозволяється фотографуватись у повсякденних окулярах, але не у сонцезахисних. Також заборонено бути у лінзах, які змінюють колір очей.

Мати на фотографіях тимчасові малюнки або наліпки не можна, а от з постійним татуюванням фотографуватись дозволяється.

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