На паспорт можна фотографуватись у шапці: як і чому змінили правила
Міністерство внутрішніх справ та міграційна служба розробили спеціальні вимоги до фото обличчя на посвідчення особи, які дозволять фотографуватись у різноманітних головних уборах, повідомили у МВС.
Мова йде про паспорти громадян України, закордонні паспорти, довідки на постійне чи тимчасове проживання, а також посвідчення біженця.
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Переважно дозвіл на фотографування в головних уборах стосуватиметься представників релігійних течій, яким переконання не дозволяють привселюдно їх знімати.
У МВС пояснили, що понад рік тривали консультації з представниками релігійних організацій, щоб виробити прийнятні для них та державних органів стандарти фотографування в головних уборах.
"МВС зробило все можливе, щоб забезпечити легку процедуру фотографування без порушення релігійних переконань", - повідомили у міністерстві.
Після ухвалення спеціальної постанови Кабміну та указу президента МВС видало наказ, який вже почав діяти.
Голова Державної міграційної служби Максим Соколюк пояснив, що всі відділи служби отримали нові правила і зобов'язані їх виконувати.
Загалом фотографування в головних уборах та накидках забороняється, проте людям, які носять їх у повсякденному житті з огляду на релігійні переконання - можна.
Також допускається фотографування в головних уборах та штучних предметах на голові, шиї чи плечах за рекомендацією від лікаря.
Такі головні убори не мають змінювати форми частин обличчя, закривати обличчя та підборіддя, а також вуха і шию.
Також на фотографіях на документи можна мати прикраси, але не можна фотографуватись з навушниками. Виняток становить слуховий апарат за наявності довідки від лікаря.
Дозволяється фотографуватись у повсякденних окулярах, але не у сонцезахисних. Також заборонено бути у лінзах, які змінюють колір очей.
Мати на фотографіях тимчасові малюнки або наліпки не можна, а от з постійним татуюванням фотографуватись дозволяється.
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