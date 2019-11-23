США про Голодомор: Москва намагається знищити прагнення народу України

Копирайт изображения UNIAN Image caption Дівчинка, яка бере участь в акції "Запалимо свічку"

Речниця Державного департаменту США Морган Ортегус у заяві до 86-ї річниці Голодомору назвала цю трагедією однією з найбільших у XX столітті.

При цьому у США наголосили, що зараз Україна знову зазнала атаки Росії через захоплення Криму та агресію на Сході України.

"Радянському союзу не вдалось зламати дух українського народу... І тепер Україна знову зазнала нападу. Окупація Криму Росією та тривала агресія на Сході України призвели до 13 тисяч смертей. Москва намагається маніпулювати та нищити прагнення народу України", - йдеться у заяві.

У своїй промові під час вшанування жертв голодоморів президент Володимир Зеленський поклав відповідальність за цю трагедію на "тоталітарний сталінський режим", проте у цьому світлі не згадував Росію та нинішню війну на Донбасі і анексію Криму.

"У нашій історії є сторінки, які дуже боляче згадувати, але які неможливо забути. Злочини, які доводять, що жорстокість і цинічність не мають меж. Біди, яких нормальна людина не побажає навіть своїм ворогам. Трагедії, настільки великі, що людство ще не вигадало слів, щоб описати той біль, який пережили українці. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв Голодомору - злочину геноциду, який вчинив тоталітарний сталінський режим проти нашого народу, народу України", - сказав Володимир Зеленський.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Зеленський у своїй промові не згадував про Росію

Він приєднався до акції "Запали свічку пам'яті" і закликав усіх українців згадати жертв тієї трагедії.

З окремою заявою щодо трагедії Голодомору виступив і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Сьогодні ми згадуємо мільйони невинних людей в Україні, які постраждали і загинули під час Голодомору", - заявив прем'єр-міністр Канади.

Він підкреслив, що попри жахи радянського режиму, український народ зберіг свої мову, культуру та ідентичність й здобув незалежність в 1991 році.

В останню суботу листопада Україна згадую пам'ять мільйонів людей, які загинули в під час Голодомору 1932-1933 років, який визнаний геноцидом, а також голоду 1921-1923 років та 1946-1947 років.

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