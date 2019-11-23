Помер останній суматранський носоріг у Малайзії. Де вони ще лишились

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Відсьогодні суматранські носороги вважаються офіційно вимерлими у Малайзії, де раніше проживала значна кількість цих рідкісних тварин.

Суматранський носоріг - найменший та найдавніший вид носорогів.

25 річна самиця Іман померла у суботу на острові Борнео.

Останній у Малайзії самець помер у травні минулого року.

Колись суматранський носоріг був поширений по всій південній та південно-східній Азії, але тепер майже зник у дикій природі й лишилось всього від 30 до 100 тварин. Вид перебуває на межі вимирання.

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Іман зловили в 2014 році і з того часу вона перебувала під опікою в спеціальному центрі.

Суматранські носороги найбільше страждають від діяльності людини та втрати ареалів свого існування. Одна з найбільших загроз для вимирання виду - це роздрібленість невеликих популяцій тварин на різних територіях. Це ставить під сумнів успішне відновлення виду.

Спроби відновити вид у Малайзії зазнали невдачі.

Факти щодо суматранських носорогів

п'ять видів носорогів існують у світі, два - в Африці, а три - в Азії

до азійських видів якраз належить Суматранський носорогів, який є найменшим з поміж усіх

Суматранський носоріг дуже близький до викопних волохатих носорогів, які вимерли понад 10 тисяч років тому

не більше 100 особин залишилось у дикій природі (деякі експерти кажуть що їх лишилось менше 30), вони переважно розкидані на островах Суматра в Індонезії.

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