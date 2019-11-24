Мумії крокодилів і гігантський скарабей: у Єгипті показали нові знахідки

Копирайт изображения KHALED DESOUKI

Велику експозицію муміфікованих тварин, знайдених у давньоєгипетському некрополі, вперше представили публіці неподалік від Каїра.

Єгипетські археологи виявили велику гробницю з муміфікованими тваринами минулого року біля ступінчастою піраміди Джосера у Саккарі, на південь від столиці Єгипту.

Під товщею піску знайшли сотні артефактів, зокрема маски, статуетки, а також муміфікованих котів, крокодилів, кобр і птахів.

У суботу влада Єгипту вперше представила артефакти на виставці біля некрополя Саккара.

Копирайт изображения Reuters Image caption Мумії котів знайшли у гробниці в районі Саккара

Серед знайдених мумій, за попередніми оцінками експертів, є двоє левенят. Зараз міністерство у справах старожитностей Єгипту проводить аналізи, щоб у цьому впевнитися.

На відміну від муміфікованих котів, яких археологи знаходять доволі регулярно, виявлення неушкоджених левів, і особливо їхніх дитинчат, трапляється рідко.

Копирайт изображения KHALED DESOUKI

На прес-конференції в суботу один єгипетський чиновник назвав однією з найзначніших знахідок некрополя велику статую жука-скарабея.

Копирайт изображения Reuters Image caption Найбільший скарабей у світі - один із найцінніших експонатів

"Найпрекрасніше відкриття з цих сотень знахідок - цей скарабей", - сказав Мостафа Вазирі. - Це найбільший скарабей у світі".

Копирайт изображения Reuters Image caption Археологи припускають, що дві муміфіковані тварини - левенята

Копирайт изображения Reuters

Саккара - це стародавній могильник, який був некрополем Мемфіса, столиці Давнього Єгипту.

Розташований приблизно за 30 км на південь від Каїра, некрополь Саккара був місцем поховання понад 3 тис. років. Він є частиною Світової спадщини ЮНЕСКО.

Копирайт изображения Reuters

Останніми роками Єгипет активно просуває свої археологічні знахідки, намагаючись відновити життєво важливу для країни туристичну галузь, що зазнає серйозних проблем через події попередніх років.

Копирайт изображения KHALED DESOUKI

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серед експонатів - муміфіковані птахи, змії і навіть крокодили