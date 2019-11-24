Ветеран помер у власній квартирі. Тіло знайшли через три роки

Тіло ветерана ВМС США знайшли у його квартирі в Далласі, штат Техас. Воно пролежало там три роки.

Родина Рональда Вейна Вайта заявила, що неодноразово повідомляла про його відсутність.

Тіло виявили під час огляду квартир у районі Десото, орендарі яких не користувалися водою.

Персонал, який зламав замкнені вхідні двері, знайшов його на кухонній підлозі.

Пан Вайт, якому в 2016 році був 51 рік, після звільнення із ВМС США працював у оборонній промисловості. Він був розлучений і жив один, і часто виїжджав за межі США по роботі.

Його мати Доріс Стівенс, яка живе ну Лонг-Айленді в Нью-Йорку, заявила, що регулярно спілкувалася з сином, але його дзвінки припинилися три роки тому.

Вона сказала, що повідомляла про зниклого сина у декілька різних відділень поліції, але їй сказали, що оскільки він був дорослим та багато їздив по роботі, вони не можуть відкрити розслідування за фактом його зникнення.

"Моє найбільше запитання - як взагалі мій син міг лежати мертвим у цій квартирі, і ніхто нічого не знав?" - розповіла вона місцевому телебаченню.

"Усі ці дні, усі свята, я просто страждала. Тому що ніхто не хотів допомогти його знайти", - додала вона.

Чому тіло не знайшли раніше?

Квартира пана Вайта була розташована на третьому поверсі сучасного житлового комплексу в самому куті, мала добру теплоізоляцію, і усі вікна у ній були закриті та замкнені - можливо, саме цим можна пояснити те, чому його тіло так довго не знаходили.

Піт Шульте, детектив поліції Десото, заявив, що місячна орендна плата за квартиру пана Вайта сплачувалася з рахунку, на який регулярно зараховували його військову пенсію.

За його словами, два роки тому сусідка пана Вайта скаржилася на те, що у неї протікає стеля, але персонал з обслуговування комплексу закрив цю справу, коли протікання усунули.

"Я можу вам сказати лише те, що коли поліцейські увійшли до квартири, було очевидно, що він пролежав там вже довго, - сказав детектив Шульте. - У тому, як його знайшли, у якому стані була квартира, не було жодних ознак злочину".

Для встановлення причин смерті пана Вайта мають провести додаткові аналізи. Водночас повідомляють, що у квартирі знайшли ліки від діабету.

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