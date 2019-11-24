Зеленський нагородив орденом польську режисерку, яка зняла фільм про Голодомор

Копирайт изображения Микола Лазаренко president.gov.ua Image caption Володимир Зеленський не церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору у Києві, 23 листопада 2019 року

Президент Володимир Зеленський нагородив орденом польську режисерку Агнєшку Голланд, яка зняла фільм про Голодомор "Ціна правди".

Стрічка про британського журналіста Гарте Джонса, який першим розказав світу правду про Голодомор, але йому не повірили, вийде у прокат 28 листопада.

Копирайт изображения film.ua Image caption Агнєшка Голланд зняла фільм про Голодомор "Ціна правди"

Режисерку Агнєшку Голланд нагородили орденом княгині Ольги III ступеня. Указ про призначення нагороди з'явився на сайті президента.

Цим же орденом за "вагомий внесок у вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор" нагородили Діану Варнайтє — радницю канцелярії уряду Литви.

Також орденом відзначили Енн Епплбом — історика, журналістку газети Washington Post, авторку книги "Червоний голод. Війна Сталіна проти України".

Хрестом Івана Мазепи нагородили Леоніда Трегубу — голову Асоціації прибалтійських українців Клайпеди.

Напередодні, 23 листопада, в Україні вшановували пам'ять жертв Голодомора.

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