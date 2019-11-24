Зеленський нагородив орденом польську режисерку, яка зняла фільм про Голодомор
Президент Володимир Зеленський нагородив орденом польську режисерку Агнєшку Голланд, яка зняла фільм про Голодомор "Ціна правди".
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Стрічка про британського журналіста Гарте Джонса, який першим розказав світу правду про Голодомор, але йому не повірили, вийде у прокат 28 листопада.
Режисерку Агнєшку Голланд нагородили орденом княгині Ольги III ступеня. Указ про призначення нагороди з'явився на сайті президента.
Цим же орденом за "вагомий внесок у вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор" нагородили Діану Варнайтє — радницю канцелярії уряду Литви.
Також орденом відзначили Енн Епплбом — історика, журналістку газети Washington Post, авторку книги "Червоний голод. Війна Сталіна проти України".
Хрестом Івана Мазепи нагородили Леоніда Трегубу — голову Асоціації прибалтійських українців Клайпеди.
Напередодні, 23 листопада, в Україні вшановували пам'ять жертв Голодомора.
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