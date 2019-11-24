Головнокомандувач ЗСУ звинуватив російських військових у мародерстві
Українські кораблі були розграбовані мародерами. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак прокоментував стан кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і буксиру "Яни Капу", які нещодавно Україні повернула Росія. Про це він розповів в інтерв'ю агенції "Укрінформ".
"Те, що російська сторона зробила з кораблями, які захопила під час збройної провокації поблизу Керченської протоки, не має військової логіки, ці кораблі були розграбовані мародерами", - зазначив Руслан Хомчак.
Відповідаючи на запитання щодо стану, в якому українська сторона отримала від росіян кораблі, Хомчак підтвердив, що вони були розграбовані.
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"Коли їх (кораблі) забирали, був складений акт, все було описано. Те, що мені доповів командувач ВМС, - це навіть соромно коментувати. Як військова людина можу зрозуміти, чому Росія зняла з кораблів засоби зв'язку і навігації. Але коли мені говорять, що вони навіть в гальюні унітази познімали - цього я не розумію. Коли мені кажуть, що на "Яни Капу", на буксирі, познімали оці трубопроводи мідні, як кольоровий метал, - я так розумію, що це не військові працювали, це мародери. По-іншому я не можу назвати тих істот, які так вчинили з військовим кораблем", - сказав генерал.
Він заявив, що українська сторона, має намір швидко відремонтувати ці кораблі, і вони продовжать службу в ВМС України.
Інцидент у Керченській протоці стався рік тому - 25 листопада 2018 року російські військові захопили українські кораблі і українських моряків, коли вони здійснювали перехід з Чорного до Азовського моря.
Моряків звільнили з полону лише у вересні 2019 року. Українські кораблі повернули 20 листопада.
Раніше ексголовний військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував неофіційний звіт щодо стану трьох українських кораблів, які повернулися у середу з анексованого Росією Криму.
У ньому йшлося, що з суден зникла не лише зброя та рації, а й предмети побуту, такі як унітази, ліхтарі та кухонна плита.
Президент України Володимир Зеленський після огляду кораблів стримано розповів, що бракує частини озброєння та обладнання, а Україна звернеться до Росії з проханням повернути все, чого не вистачає.
У ФСБ Росії заявили, що передавала кораблі цілими, а "угробити" їх могла українська сторона по дорозі до Очакова.
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