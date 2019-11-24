Головнокомандувач ЗСУ звинуватив російських військових у мародерстві

Копирайт изображения ВМСУ Image caption Командувач ВМСУ адмірал Ігор Воронченко раніше повідомляв про те, що "росіяни їх угробили"

Українські кораблі були розграбовані мародерами. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак прокоментував стан кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і буксиру "Яни Капу", які нещодавно Україні повернула Росія. Про це він розповів в інтерв'ю агенції "Укрінформ".

"Те, що російська сторона зробила з кораблями, які захопила під час збройної провокації поблизу Керченської протоки, не має військової логіки, ці кораблі були розграбовані мародерами", - зазначив Руслан Хомчак.

Відповідаючи на запитання щодо стану, в якому українська сторона отримала від росіян кораблі, Хомчак підтвердив, що вони були розграбовані.

"Коли їх (кораблі) забирали, був складений акт, все було описано. Те, що мені доповів командувач ВМС, - це навіть соромно коментувати. Як військова людина можу зрозуміти, чому Росія зняла з кораблів засоби зв'язку і навігації. Але коли мені говорять, що вони навіть в гальюні унітази познімали - цього я не розумію. Коли мені кажуть, що на "Яни Капу", на буксирі, познімали оці трубопроводи мідні, як кольоровий метал, - я так розумію, що це не військові працювали, це мародери. По-іншому я не можу назвати тих істот, які так вчинили з військовим кораблем", - сказав генерал.

Він заявив, що українська сторона, має намір швидко відремонтувати ці кораблі, і вони продовжать службу в ВМС України.

Інцидент у Керченській протоці стався рік тому - 25 листопада 2018 року російські військові захопили українські кораблі і українських моряків, коли вони здійснювали перехід з Чорного до Азовського моря.

Моряків звільнили з полону лише у вересні 2019 року. Українські кораблі повернули 20 листопада.

Раніше ексголовний військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував неофіційний звіт щодо стану трьох українських кораблів, які повернулися у середу з анексованого Росією Криму.

У ньому йшлося, що з суден зникла не лише зброя та рації, а й предмети побуту, такі як унітази, ліхтарі та кухонна плита.

Президент України Володимир Зеленський після огляду кораблів стримано розповів, що бракує частини озброєння та обладнання, а Україна звернеться до Росії з проханням повернути все, чого не вистачає.

У ФСБ Росії заявили, що передавала кораблі цілими, а "угробити" їх могла українська сторона по дорозі до Очакова.

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