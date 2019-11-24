Смертельні протести в Іраку: урядові сили стріляють у мітингувальників

Копирайт изображения Reuters Image caption Простестувальники блокують дороги і палять шини у місті Басра

Сили безпеки Іраку відкрили вогонь по протестувальниках на півдні Іраку, вбивши щонайменше п'ятьох людей, які вийшли на антиурядові демонстрації.

Щонайменше двоє людей загинули і близько 50 були поранені поблизу міста Басра у неділю.

Пізно ввечері в суботу у Насірії було вбито щонайменше трьох протестувальників та 40 були поранені.

Від початку насильства у жовтні понад 300 людей загинули, ще тисячі отримали поранення.

Люди вимагають припинити корупцію, збільшити кількість робочих місць та покращити державні послуги. Найбільші демонстрації відбуваються на півдні країни та у столиці Багдаді.

У неділю демонстранти влаштовували пожежі біля урядових будівель, перекривали мости та закривали школи в Насірії, що розташована за 300 км на південь від Багдаду.

Чиновники видали розпорядження про відкриття шкіл - неділя є першим днем робочого тижня в Іраку - проте демонстранти їх проігнорували.

Пізно ввечері в суботу медпрацівникам довелося евакуювати дітей із лікарні у центральній Насірії після того, як у будівлі розпилили сльозогінний газ, повідомляє агенція Reuters.

Далі на південь, поблизу Басри, демонстранти перекрили основні дороги, що ведуть до портового міста Умм-Каср.

Сутички також відбулися у священному місті Карбала, де, за повідомленнями, травми отримали близько 35 людей.

Чому люди протестують?

Прем'єр-міністр Адель Абдул Махді обійняв посаду трохи більше року тому, пообіцявши реформи, які так і не були проведені.

1 жовтня молоді іракці, розлючені його неспроможністю боротися з високим рівнем безробіття, повсюдною корупцією та неналежними державними послугами, вперше вийшли на вулиці Багдаду.

Протести посилилися і поширилися по всій країні після того, як співробітники служби безпеки відповіли силою, внаслідок чого загинули люди.

Після першої шестиденної хвилі протестів, коли убили 149 цивільних, пан Абдул Махді пообіцяв провести кадрові зміни у своєму кабінеті, скоротити зарплати високопосадовців та оголосив плани щодо зменшення рівня безробіття серед молоді.

Проте протестувальники заявили, що їхні вимоги не виконані, і повернулися на вулиці наприкінці жовтня.

Президент Бархам Салех сказав, що пан Абдул Махді піде у відставку, якщо сторони зможуть узгодити йому заміну.

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