Уповноважений з прав дитини потрапив у ДТП. Микола Кулеба - в реанімації
Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба потрапив у ДТП під Києвом. Чиновник отримав тяжкі травми. Про це повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко у Facebook.
За його словами, аварія сталася вдень, 24 листопада, на Одеській трасі у селищі Чабани. На перехресті зіткнулись мікроавтобус Volkswagen і Toyota Миколи Кулеби.
Двоє водіїв і двоє пасажирів, серед яких дитина, отримали травми.
Видання dt.ua з посиланням на свої джерела повідомило, що пан Кулеба у реанімації.
Екснардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram повідомив, що в авто були двоє синів Миколи Кулеби, і що він зараз у важкому стані в реанімації. Політик закликав молитися за Миколу Кулебу.
Спільнота "Киев Оперативный" виклала відео з моменту аварії.
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