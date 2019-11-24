Уповноважений з прав дитини потрапив у ДТП. Микола Кулеба - в реанімації

Копирайт изображения unian

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба потрапив у ДТП під Києвом. Чиновник отримав тяжкі травми. Про це повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко у Facebook.

За його словами, аварія сталася вдень, 24 листопада, на Одеській трасі у селищі Чабани. На перехресті зіткнулись мікроавтобус Volkswagen і Toyota Миколи Кулеби.

Двоє водіїв і двоє пасажирів, серед яких дитина, отримали травми.

Копирайт изображения facebook.com/anton.gerashchenko Image caption Антон Геращенко виклав фото з місця аварії

Видання dt.ua з посиланням на свої джерела повідомило, що пан Кулеба у реанімації.

Екснардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram повідомив, що в авто були двоє синів Миколи Кулеби, і що він зараз у важкому стані в реанімації. Політик закликав молитися за Миколу Кулебу.

Спільнота "Киев Оперативный" виклала відео з моменту аварії.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!