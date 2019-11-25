В Іспанії затримали росіянина та українця у справі про підтримку сепаратизму в Каталонії - ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Національний суд Іспанії розслідує можливу причетність двох затриманих до шпигунства на користь Росії, спрямованого на дестабілізацію політичної ситуації в Іспанії

Іспанські газети пишуть про розслідування ймовірного російського втручання у внутрішні справи Іспанії під час референдуму про незалежність Каталонії у 2017 році. Як пише El Mundo, в країні ще у жовтні затримали в рамках розслідування росіянина та українця, обох газета називає "російськими шпіонами".

Кілька днів тому, як писала El Pais з посиланням на три джерела, правоохоронні органи Іспанії почали розслідування ймовірних спроб російських спецслужб вплинути на ситуацію в Каталонії. Розслідування, як пише газета, зосереджено на "елітному військовому підрозділі 29155", яке розвідувальні служби декількох країн пов'язують зі спробами дестабілізувати Європу.

Російський посол назвав статті інсинуаціями.

"У зв'язку з появою в місцевій пресі інформації про затримання в провінції Жирона росіянина хотіли б повідомити, що ані до посольства, ані до генконсульства відповідних повідомлень з боку компетентних органів Іспанії … не надходило", - повідомило російське посольство в Іспанії.

Іспанська влада заявила про втручання Росії в референдум про незалежність Каталонії ще в листопаді 2017 року. За даними іспанських чиновників, різні групи, які діяли в інтересах Росії, використовували соціальні мережі та інші інтернет-ресурси для пропаганди незалежності Каталонії напередодні референдуму.

Лідери Каталонії заперечували, що Росія якось допомагала їм.

Що пишуть ЗМІ про затриманих

За даними газети El Mundo, мова йде про росіянина і українця, яких затримали 4 жовтня минулого року в каталонській провінції Жирона.

На момент затримання вони їхали в бік кордону з Францією на Мерседесі, зареєстрованому в Білорусі. Під час затримання в портфелі одного з них також знайшли гранату М-75 російського виробництва "в ідеальному стані".

Обох затриманих суд в Жироні відправив під арешт.

Крім звинувачень в зберіганні зброї, Національний суд Іспанії також розслідує їхню можливу причетність до шпигунства на користь Росії, спрямованого на дестабілізацію політичної ситуації в Іспанії за допомогою референдуму про незалежність Каталонії, пише газета.

Чи втручається Росія

Росію неодноразово в минулому звинувачували в спробах різними шляхами вплинути на вибори в різних країнах.

Влітку 2019 року за підсумками дворічного розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року спецпрокурор Роберт Мюллер прийшов до висновку, що хоча "Росія втрутилася у вибори і зробила спробу підтримати певного кандидата", але у нього виявилося "недостатньо доказів" широкої змови кампанії Трампа з Росією.

Радник президента США з питань національної безпеки генерал-лейтенант Герберт Макмастер в січні 2018 року заявив про "перші ознаки втручання Росії в наступні президентські вибори в Мексиці", а також говорив і про можливе втручання в голосування на референдумі в Каталонії.

У травні 2018 року голова розвідки Німеччини звинуватив Росію в підтримці перед референдумом каталонських сепаратистів.

Деякі політики побачили російське втручання і в процес голосування про вихід Британії з Євросоюзу в червні 2016 року.

Росія неодноразово відкидала будь-які подібні звинувачення.

"Спецпідрозділ російської розвідки"

Як пише El Mundo, Національний суд Іспанії пов'язує обох затриманих (щодо одного з яких, за даними видання, видали ордер на арешт під іншим ім'ям) зі старшим офіцером російської військової розвідки (ГРУ) Денисом Сергєєвим, щодо якого теж проводиться розслідування.

Група розслідувань Bellingcat в лютому цього року повідомила про можливу причетність Сергєєва до отруєння Скрипалів.

Крім того, за даними Bellingcat, 29 вересня 2017 року, за два дні до референдуму про незалежність Каталонії, Сергєєв знаходився в Барселоні, а 1 жовтня, в день голосування, також був у Іспанії. В'їжджав в країну він, за даними групи розслідувачів, під ім'ям Сергія Федотова.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За даними іспанських ЗМІ, обох затриманих пов'язують зі старшим офіцером російської військової розвідки (ГРУ)

El Mundo пише, що Сергєєв-Федотов входив в "спецпідрозділ російської військової розвідки під номером 29155". Іспанські слідчі вважають, що члени цього спецпідрозділу ГРУ контактували з російськими хакерами, які підтримували активність різних сайтів в день референдуму.

Джерела газети повідомляють, що розслідування цієї справи почалося чотири місяці тому, і що воно зачіпає як спроби хакерських атак, так і дії цього "елітного підрозділу" російської розвідки. Розслідування спрямоване на те, щоб з'ясувати масштаби того, наскільки російські шпигуни вплинули на референдум, кажуть співрозмовники видання.

Російський посол в Іспанії назвав статті іспанських газет про втручання Росії в референдум в Каталонії фейковими новинами і інсинуаціями, побачивши за ними "деструктивні сили".

Референдум про незалежність Каталонії

Лідери руху за незалежність Каталонії провели референдум про відокремлення від Іспанії 1 жовтня 2017 року. За незалежність регіону проголосували понад 90% учасників голосування, проте явка склала лише 43% виборців. Через кілька тижнів уряд Каталонії оголосив про незалежність регіону.

Іспанський суд визнав референдум неконституційним. Уряд країни запровадив пряме управління Каталонією з Мадрида.

Після цього Карлес Пучдемон, який на той момент очолював уряд Каталонії, і ще кілька каталонських політиків втекли до Бельгії. Уряд Іспанії звинувачує їх та інших членів тодішнього уряду Каталонії в організації заколоту.

У жовтні цього року іспанський Верховний суд засудив дев'ятьох лідерів каталонського руху за незалежність до тюремних термінів від дев'яти до 13 років ув'язнення. Найтриваліший термін - 13 років - отримав колишній віцепрезидент уряду Каталонії Оріол Жункерас.

Після ухвалення вироків в Каталонії почалися масові протести.

В день винесення вироків Верховний суд Іспанії також видав ордер на арешт Пучдемона. Через чотири дні екслідер Каталонії прийшов добровільно здаватися бельгійській владі в супроводі своїх адвокатів, однак ті сказали йому, що ордер на його арешт недійсний, оскільки складений іспанською мовою.

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