В Іспанії затримали росіянина та українця у справі про підтримку сепаратизму в Каталонії - ЗМІ
Іспанські газети пишуть про розслідування ймовірного російського втручання у внутрішні справи Іспанії під час референдуму про незалежність Каталонії у 2017 році. Як пише El Mundo, в країні ще у жовтні затримали в рамках розслідування росіянина та українця, обох газета називає "російськими шпіонами".
Кілька днів тому, як писала El Pais з посиланням на три джерела, правоохоронні органи Іспанії почали розслідування ймовірних спроб російських спецслужб вплинути на ситуацію в Каталонії. Розслідування, як пише газета, зосереджено на "елітному військовому підрозділі 29155", яке розвідувальні служби декількох країн пов'язують зі спробами дестабілізувати Європу.
Російський посол назвав статті інсинуаціями.
"У зв'язку з появою в місцевій пресі інформації про затримання в провінції Жирона росіянина хотіли б повідомити, що ані до посольства, ані до генконсульства відповідних повідомлень з боку компетентних органів Іспанії … не надходило", - повідомило російське посольство в Іспанії.
Іспанська влада заявила про втручання Росії в референдум про незалежність Каталонії ще в листопаді 2017 року. За даними іспанських чиновників, різні групи, які діяли в інтересах Росії, використовували соціальні мережі та інші інтернет-ресурси для пропаганди незалежності Каталонії напередодні референдуму.
Лідери Каталонії заперечували, що Росія якось допомагала їм.
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Що пишуть ЗМІ про затриманих
За даними газети El Mundo, мова йде про росіянина і українця, яких затримали 4 жовтня минулого року в каталонській провінції Жирона.
На момент затримання вони їхали в бік кордону з Францією на Мерседесі, зареєстрованому в Білорусі. Під час затримання в портфелі одного з них також знайшли гранату М-75 російського виробництва "в ідеальному стані".
Обох затриманих суд в Жироні відправив під арешт.
Крім звинувачень в зберіганні зброї, Національний суд Іспанії також розслідує їхню можливу причетність до шпигунства на користь Росії, спрямованого на дестабілізацію політичної ситуації в Іспанії за допомогою референдуму про незалежність Каталонії, пише газета.
Чи втручається Росія
Росію неодноразово в минулому звинувачували в спробах різними шляхами вплинути на вибори в різних країнах.
Влітку 2019 року за підсумками дворічного розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року спецпрокурор Роберт Мюллер прийшов до висновку, що хоча "Росія втрутилася у вибори і зробила спробу підтримати певного кандидата", але у нього виявилося "недостатньо доказів" широкої змови кампанії Трампа з Росією.
Радник президента США з питань національної безпеки генерал-лейтенант Герберт Макмастер в січні 2018 року заявив про "перші ознаки втручання Росії в наступні президентські вибори в Мексиці", а також говорив і про можливе втручання в голосування на референдумі в Каталонії.
У травні 2018 року голова розвідки Німеччини звинуватив Росію в підтримці перед референдумом каталонських сепаратистів.
Деякі політики побачили російське втручання і в процес голосування про вихід Британії з Євросоюзу в червні 2016 року.
Росія неодноразово відкидала будь-які подібні звинувачення.
"Спецпідрозділ російської розвідки"
Як пише El Mundo, Національний суд Іспанії пов'язує обох затриманих (щодо одного з яких, за даними видання, видали ордер на арешт під іншим ім'ям) зі старшим офіцером російської військової розвідки (ГРУ) Денисом Сергєєвим, щодо якого теж проводиться розслідування.
Група розслідувань Bellingcat в лютому цього року повідомила про можливу причетність Сергєєва до отруєння Скрипалів.
Крім того, за даними Bellingcat, 29 вересня 2017 року, за два дні до референдуму про незалежність Каталонії, Сергєєв знаходився в Барселоні, а 1 жовтня, в день голосування, також був у Іспанії. В'їжджав в країну він, за даними групи розслідувачів, під ім'ям Сергія Федотова.
El Mundo пише, що Сергєєв-Федотов входив в "спецпідрозділ російської військової розвідки під номером 29155". Іспанські слідчі вважають, що члени цього спецпідрозділу ГРУ контактували з російськими хакерами, які підтримували активність різних сайтів в день референдуму.
Джерела газети повідомляють, що розслідування цієї справи почалося чотири місяці тому, і що воно зачіпає як спроби хакерських атак, так і дії цього "елітного підрозділу" російської розвідки. Розслідування спрямоване на те, щоб з'ясувати масштаби того, наскільки російські шпигуни вплинули на референдум, кажуть співрозмовники видання.
Російський посол в Іспанії назвав статті іспанських газет про втручання Росії в референдум в Каталонії фейковими новинами і інсинуаціями, побачивши за ними "деструктивні сили".
Референдум про незалежність Каталонії
Лідери руху за незалежність Каталонії провели референдум про відокремлення від Іспанії 1 жовтня 2017 року. За незалежність регіону проголосували понад 90% учасників голосування, проте явка склала лише 43% виборців. Через кілька тижнів уряд Каталонії оголосив про незалежність регіону.
Іспанський суд визнав референдум неконституційним. Уряд країни запровадив пряме управління Каталонією з Мадрида.
Після цього Карлес Пучдемон, який на той момент очолював уряд Каталонії, і ще кілька каталонських політиків втекли до Бельгії. Уряд Іспанії звинувачує їх та інших членів тодішнього уряду Каталонії в організації заколоту.
У жовтні цього року іспанський Верховний суд засудив дев'ятьох лідерів каталонського руху за незалежність до тюремних термінів від дев'яти до 13 років ув'язнення. Найтриваліший термін - 13 років - отримав колишній віцепрезидент уряду Каталонії Оріол Жункерас.
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Після ухвалення вироків в Каталонії почалися масові протести.
В день винесення вироків Верховний суд Іспанії також видав ордер на арешт Пучдемона. Через чотири дні екслідер Каталонії прийшов добровільно здаватися бельгійській владі в супроводі своїх адвокатів, однак ті сказали йому, що ордер на його арешт недійсний, оскільки складений іспанською мовою.
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