Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники опозиції святкували перемогу продемократичних сил і провал на виборах відомих пропекінських політиків

Кандидати від опозиційних рухів і партій в Гонконзі здобули велику перемогу на виборах до районних рад депутатів 18 округів Гонконгу.

Як випливає з попередніх результатів, прихильники демократичних сил отримують 278 місць з 452, і контролюватимуть ради у 17 з 18 округів. Пропекінський блок раніше контролював приблизно 75% місць в місцевих радах.

Явка на перших виборах після початку масових протестів склала 71%, кількість тих, хто проголосував, оцінюється у 2,9 млн людей. На минулих виборах, у 2015 році явка була на рівні 47%.

Коментатори розглядають вибори як випробування підтримки голови адміністрації Керрі Лем, ставлениці Пекіна.

Платформа опозиційних рухів, які називають також продемократичними, заявила, що її завдання - донести до Пекіна голос людей, які протестують в Гонконгу.

Прихильники пропекінських сил закликали голосувати за них тих мешканців міста, хто бажав висловити обурення хаосом у Гонконгу через зіткнення демонстрантів з поліцією.

Хто пройшов

У виборах брали участь кілька відомих політиків, як досвідчених, так і тих, які стали відомими під час протестів.

Скандальний пропекінський політик Джуніус Хо, якого на початку листопада вдарив ножем чоловік, який видавав себе за його прихильника, судячи за попередніми результатами, не пройшов до парламенту. Хо не раз висловлювався на підтримку поліції і за жорсткий розгін протестів.

У липні Хо потрапив на фотографію з групою людей, які пізніше напали на демонстрантів у метро. ЗМІ підозрюють, що це були члени китайських мафіозних угруповань, Тріад.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після оголошення результатів в деяких районах Гонконгу було справжнє свято

Активіст Джиммі Шам, який здобув популярність як один з організаторів протестів і лідер Громадянського фронту за права людини, балотувався вперше і отримав місце в парламенті, повідомляє газета.

Незадовго до виборів на Шама напали на вулиці і побили молотками.

"Це особливі вибори саме через зіткнення між прихильниками істеблішменту і демократії", - сказав Шам агентству Reuters, стоячи на милицях.

На 452 місць у радах претендувало понад тисячу кандидатів. Ще 27 місць виділили представникам не урбанізованих районів Гонконгу.

До виборів більшість місць належала пропекінським політикам.

Копирайт изображения AFP Image caption Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лем вітала спокійне проведення виборів

"З огляду на нинішню складну ситуацію, рада відзначити, що вибори пройшли відносно спокійно та мирно", - прокоментувала Керрі Лем виборчий процес після закриття дільниць.

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