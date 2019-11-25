У Миколи Кулеби - численні травми після ДТП. Його син - в реанімації

Копирайт изображения УНІАН Image caption Микола Кулеба внаслідок ДТП отримав численні травми, один з його синів перебуває у непритомному стані

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба перебуває у лікарні разом з двома синами після ДТП у Київській області.

Як повідомляє ТСН, у пана Кулеби численні травми та струс мозку, а його старший син - в непритомному стані в реанімації.

У неділю заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що автомобіль Toyota, яким керував пан Кулеба, "з незрозумілих причин поїхав на червоне світло світлофора" і зіткнувся з автомобілем Volkswagen.

"У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів (з них одна дитина) другого транспортного засобу отримали тілесні ушкодження", - повідомив пан Геращенко.

Сам уповноважений з прав дитини повідомив у Facebook, що на питання відповідатиме згодом.

"Дякую всім, хто турбується про моє здоров'я та здоров'я моїх дітей. Наразі я перебуваю в лікарні разом із синами", - зазначив Микола Кулеба.

Як повідомляє ТСН, у Миколи Кулеби медики діагностували струс мозку, закриту черепно-мозкову травму, травму грудної клітки, травму живота, численні перелами ребер з обох боків, забій легень та пневмоторакс.

Старший син Миколи Кулеби Тимофій - перебуває у важкому стані в інтенсивному неврологічному відділенні, в нього закрита черепно-мозкова травма. Про стан молодшого сина Єлісея інформації немає.

Що розповідають про ДТП в поліції

Як повідомляє пресслужба поліції Київської області, ДТП сталася 24 листопада приблизно о 14:00 на автотрасі Київ-Одеса поблизу села Чабани.

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"Обидва водії транспортних засобів, а також 19-річний та 10-річний пасажири Toyota отримали травми різного ступеню важкості, їх доставлено до медзакладів. Дитина перебуває у реанімаційному відділенні", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

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ТСН опублікувала приголомшливе відео ДТП за участі автомобіля Миколи Кулеби.

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