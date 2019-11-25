У Чорному морі перекинулося судно з 14 тис. овець. Врятували небагатьох

Копирайт изображения ISU Constanta Image caption На судні було понад 14 000 овець

Великий вантажний корабель, що перевозив понад 14 тисяч овець, перекинувся у Чорному морі біля узбережжя Румунії.

Судно Queen Hind під прапором Палау перекинулося у неділю після виходу з румунського порту Мідія біля міста Констанца на узбережжі Чорного моря.

Всіх членів екіпажу - 22 сирійців - врятували.

Для порятунку овець почали операцію за участю поліції, пожежників та берегової охорони Румунії.

Щонайменше 32 овець вдалося врятувати.

"Ми вже врятували невелику кількість. Вони плавали в морі", - заявила BBC речниця служби екстреної допомоги в Констанці, Ана-Марія Стоіка.

Є побоювання, що більшість овець потонули.

Рятувальна операція має продовжитися у понеділок.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Румунська берегова охорона намагалася врятувати тварин

Тим часом, одного члена екіпажу доставили до лікарні з переохолодженням.

"Він впав у море, але його дуже швидко врятували", - сказала пані Стоіка, додавши, що решта екіпажу перебуває у безпеці.

Досі невідомо, чому судно перекинулося. Коли завершиться операція з порятунку овець та судна, розпочнеться розслідування, заявили чиновники.

Судно Queen Hind прямувало до портового міста Джидда в Саудівській Аравії зі своїм вантажем.

Збудоване у 1980 році, судно має розмір 85 метрів завдовжки, а тоннаж складає 3785 тонн, повідомляється на веб-сайті Marine Traffic.

Копирайт изображения ISU Constanta Image caption Наразі невідомо, що призвело до перекидання судна

Копирайт изображения ISU Constanta Image caption Вдалося врятувати невелику кількість тварин

Копирайт изображения ISU Constanta Image caption Поліція, пожежники та румунський флот беруть участь у рятувальній операції

Судно прибуло до порту Мідія у Румунії 23 листопада зі столиці Лівії, Триполі, повідомляють румунські ЗМІ.

Порт в основному використовується для постачання сирої нафти для розташованих поблизу промислових та нафтохімічних об'єктів. Але його також використовують вантажні судна, що перевозять живих тварин з Румунії, одного з найбільших експортерів худоби у Євросоюзі.

Захисники прав тварин та головна асоціація румунських експортерів тварин Acebop закликали терміново розслідувати перекидання судна.

"Наша асоціація шокована катастрофою, - сказала президентка Acebop Марі Пана. - Якщо ми не можемо захистити худобу під час перевезень на великі відстані, нам слід їх прямо заборонити".

Попередній інцидент з судном, яке перевозило худобу, стався у Чорному морі біля узбережжя Туреччини у 2017 році.

Тоді судно під прапором Того зіткнулося з розвідувальним військовим кораблем "Ліман" Чорноморського флоту Росії.

"Ліман" затонув, але всі російські моряки вижили.

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