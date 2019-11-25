У Чорному морі перекинулося судно з 14 тис. овець. Врятували небагатьох
Великий вантажний корабель, що перевозив понад 14 тисяч овець, перекинувся у Чорному морі біля узбережжя Румунії.
Судно Queen Hind під прапором Палау перекинулося у неділю після виходу з румунського порту Мідія біля міста Констанца на узбережжі Чорного моря.
Всіх членів екіпажу - 22 сирійців - врятували.
Для порятунку овець почали операцію за участю поліції, пожежників та берегової охорони Румунії.
Щонайменше 32 овець вдалося врятувати.
"Ми вже врятували невелику кількість. Вони плавали в морі", - заявила BBC речниця служби екстреної допомоги в Констанці, Ана-Марія Стоіка.
Є побоювання, що більшість овець потонули.
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Рятувальна операція має продовжитися у понеділок.
Тим часом, одного члена екіпажу доставили до лікарні з переохолодженням.
"Він впав у море, але його дуже швидко врятували", - сказала пані Стоіка, додавши, що решта екіпажу перебуває у безпеці.
Досі невідомо, чому судно перекинулося. Коли завершиться операція з порятунку овець та судна, розпочнеться розслідування, заявили чиновники.
Судно Queen Hind прямувало до портового міста Джидда в Саудівській Аравії зі своїм вантажем.
Збудоване у 1980 році, судно має розмір 85 метрів завдовжки, а тоннаж складає 3785 тонн, повідомляється на веб-сайті Marine Traffic.
Судно прибуло до порту Мідія у Румунії 23 листопада зі столиці Лівії, Триполі, повідомляють румунські ЗМІ.
Порт в основному використовується для постачання сирої нафти для розташованих поблизу промислових та нафтохімічних об'єктів. Але його також використовують вантажні судна, що перевозять живих тварин з Румунії, одного з найбільших експортерів худоби у Євросоюзі.
Захисники прав тварин та головна асоціація румунських експортерів тварин Acebop закликали терміново розслідувати перекидання судна.
"Наша асоціація шокована катастрофою, - сказала президентка Acebop Марі Пана. - Якщо ми не можемо захистити худобу під час перевезень на великі відстані, нам слід їх прямо заборонити".
Попередній інцидент з судном, яке перевозило худобу, стався у Чорному морі біля узбережжя Туреччини у 2017 році.
Тоді судно під прапором Того зіткнулося з розвідувальним військовим кораблем "Ліман" Чорноморського флоту Росії.
"Ліман" затонув, але всі російські моряки вижили.
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