Копирайт изображения Getty Images Image caption Тейлор Свіфт отримала шість нагород

Виступ Тейлор Свіфт на American Music Awards відбувся на тлі її сварки з колишньою компанією звукозапису щодо того, чи має вона право виконувати свої старі хіти.

Зрештою, вона все-таки виконала такі пісні як Blank Space та Love Story - але під час виступу таки натякнула на конфлікт, пише музичний кореспондент ВВС Марк Севедж.

Зірка вийшла на сцену у білій сорочці, що нагадувала тюремну, з назвами шести альбомів, якими володіє її старий лейбл, і заспівала The Man - пісню про боротьбу жінок за серйозне сприйняття у музичній індустрії.

Але цей момент тривав недовго, після чого Свіфт скинула це вбрання, під яким виявився більш характерний для співачки наряд із золотими блискітками.

Під час виконання пісні Shake It Off, на сцені до неї приєдналися Каміла Кабелло та Холзі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Разом із Тейлор Свіфт виступили Каміла Кабелло та Холзі

Під бурхливі оплески Свіфт отримала нагороду "Артист десятиліття" з рук легендарної співачки й авторки пісень Керол Кінг.

Ця почесна нагорода не стала єдиною для Тейлор Свіфт на цьогорічній церемонії - вона перемогла ще у п'яти номінаціях, зокрема й "Артист року".

Її загальна кількість нагород American Music Awards зросла до 29 - так Тейлор Свіфт побила рекорд Майкла Джексона, який мав 24 нагороди AMA.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тейлор Свіфт зі своїми нагородами

Але шоу, що відбулося у Microsoft Theater у Лос-Анджелесі, стосувалося не лише Свіфт.

Біллі Айліш дебютувала на премії в оточенні піротехніки із піснею All The Good Girls Go To Hell.

17-річна виконавиця отримала дві нагороди - "Відкриття року" і "Найкращий альтернативний рок-виконавець" - судячи з її реакції, остання заскочила її зненацька.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відкриття року - Біллі Айліш

Найбільше номінацій - сім - мав виконавець Post Malone, зокрема "Артист року", "Співпраця року" та "Найкращий співак".

Зрештою він повіз додому одну нагороду - за найкращий хіп-хоп альбом, яким став Hollywood's Bleeding.

Шестиразова номінантка Аріана Гранде, яка пропустила церемонію нагородження через концерт в Орландо, не перемогла у жодній з номінацій. Водночас K-Pop сенсація BTS отримали нагороди у номінаціях "Концертний тур року", "Найкращий гурт" та "Найкращий соціальний виконавець".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ліззо та її крихітка сумочка

На церемонії також виступило багато зірок - зокрема Тоні Брекстон, яка відзначила 25-ту річницю своєї кар'єри, виконавши мультиплатиновий хіт Unbreak My Heart у супроводі струнного оркестру.

Шоу завершилося виступом Шанаї Твейн, яка заспівала акустичні версії пісень Drake's God's Plan та Twenty One Pilots' Stressed Out, а також інші свої хіти. Цей виступ ознаменував її першу появу на AMA з 2001 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виступ Шанаї Твейн

Повний список переможців:

Артист року - Тейлор Свіфт

Відкриття року - Біллі Айліш

Співпраця року - Шон Мендес та Каміла Кабелло, Senorita

Концертний тур року - BTS

Найкраще музичне відео - Тейлор Свіфт, You Need to Calm Down

Найкращий соціальний виконавець - BTS

Найкращий співак (поп/рок) - Халід

Найкраща співачка (поп/рок) - Тейлор Свіфт

Найкращий дует чи гурт (поп/рок) - BTS

Найкращий альбом (поп/рок) - Тейлор Свіфт, Lover

Найкраща пісня (поп/рок) - Холзі, Without Me

Найкращий співак (кантрі) - Кейн Браун

Найкраща співачка (кантрі) - Керрі Андервуд

Найкращий дует чи гурт (кантрі) - Dan + Shay

Найкращий альбом (кантрі) - Керрі Андервуд, Cry Pretty

Найкраща пісня (кантрі) - Dan + Shay, Speechless

Найкращий виконавець (реп/хіп-хоп) - Карді Бі

Найкращий альбом (реп/хіп-хоп) - Post Malone, Hollywood's Bleeding

Найкраща пісня (реп/хіп-хоп) - Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

FНайкращий співак (соул/ритм-н-блюз) - Бруно Марс

Найкраща співачка (соул/ритм-н-блюз) - Бейонсе

Найкращий альбом (соул/ритм-н-блюз) - Халід, Free Spirit

Найкраща пісня (соул/ритм-н-блюз) - Халід, Talk

Найкращий виконавець (альтернативний рок) - Біллі Айліш

Найкращий виконавець (сучасна музика для дорослих) - Тейлор Свіфт

Найкращий виконавець (латино) - Джей Бальвін

Найкращий виконавець (сучасна музика, що надихає) - Лорен Дейгл

Найкращий виконавець (танцювальна музика) - Marshmello

Найкращий саундтрек- Queen, Bohemian Rhapsody

