Більшість українців - за відведення військ і перемовини з Путіним. Опитування

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Більшість українців підтримують дії президента Володимира Зеленського з врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема відведення військ та перемовини з президентом Росії.

Про це свідчить опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Опитування проводилося з 4 по 19 листопада 2019 року серед 2041 респондента в усіх регіонах України, крім анексованого Криму та непідконтрольних українській владі районів Донбасу. Похибка не перевищує 2,3%.

Підтримка рішень Зеленського повільно падає

Згідно з опитуванням, 36% українців вважають, що Україна рухається у правильному напрямку, 39% - у неправильному.

Загалом, 62% українців позитивно оцінюють перші кроки президента Володимира Зеленського, 24% - негативно.

Водночас у президента рейтинг кращий, ніж в Ради: 47% українців не задоволені роботою Ради і лише 34% задоволені.

Опитування демонструє, що підтримка рішень Володимира Зеленського починає повільно скорочуватися і зростає кількість незадоволених.

У серпневому опитуванні "Фонду Демократичні ініціативи" 62,8% опитаних підтримували перші дії Зеленського, 13% ставилися до них негативно.

Також у серпні 2019 року 50,5% українців були впевнені, що країна рухається в правильному напрямку, 23,1% були протилежної думки.

У чому підтримують Зеленського?

Переважно українці підтримують ініціативи президента щодо врегулювання на Донбасі. 75% опитаних позитивно ставляться позитивно до ініціативи перемовин з Путіним, 15% - негативно.

Відведення українських військових від лінії розмежування підтримали 59% респондентів, 26% виступають проти.

Рішення про надання громадянства іноземцям, які захищали Україну, підтримують 61%. 17% виступають проти нього.

Відновлення історичного діалогу з Польщею підтримали 61% українців, 10% поставилися до цього негативно.

Рішення про легалізацію видобутку бурштину схвалюють 71% респондентів, 13% виступають проти.

Розпуск ЦВК підтримали 49%, виступили проти 13,5%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хоча в Україні пройшло чимало акцій проти відведення військ на Донбасі, опитування показує, що більшість українців підтримує цей крок Зеленського

Які дії Зеленського не підтримують?

Найбільше незадоволення викликають важливі економічні ініціативи Зеленського.

Запровадження ринку землі підтримують 24%, виступають проти 58%.

Приватизацію великих промислових підприємств схвалюють 22% респондентів, виступають проти 55%.

Легалізацію грального бізнесу підтримують 38%, 49% виступають проти цього.

Чого хочуть українці від Зеленського?

Очікування від президента Зеленського досі залишаються досить високими. Від нього хочуть:

припинення вогню на Донбасі - 74% опитаних

зростання зарплат та пенсій - 51%

зниження тарифів - 37%

покарання посадовців-корупціонерів - 35%

зменшення впливу олігархів на політику - 28%

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