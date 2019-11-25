Більшість українців - за відведення військ і перемовини з Путіним. Опитування
Більшість українців підтримують дії президента Володимира Зеленського з врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема відведення військ та перемовини з президентом Росії.
Про це свідчить опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.
Опитування проводилося з 4 по 19 листопада 2019 року серед 2041 респондента в усіх регіонах України, крім анексованого Криму та непідконтрольних українській владі районів Донбасу. Похибка не перевищує 2,3%.
Підтримка рішень Зеленського повільно падає
Згідно з опитуванням, 36% українців вважають, що Україна рухається у правильному напрямку, 39% - у неправильному.
Загалом, 62% українців позитивно оцінюють перші кроки президента Володимира Зеленського, 24% - негативно.
Водночас у президента рейтинг кращий, ніж в Ради: 47% українців не задоволені роботою Ради і лише 34% задоволені.
Опитування демонструє, що підтримка рішень Володимира Зеленського починає повільно скорочуватися і зростає кількість незадоволених.
У серпневому опитуванні "Фонду Демократичні ініціативи" 62,8% опитаних підтримували перші дії Зеленського, 13% ставилися до них негативно.
Також у серпні 2019 року 50,5% українців були впевнені, що країна рухається в правильному напрямку, 23,1% були протилежної думки.
У чому підтримують Зеленського?
Переважно українці підтримують ініціативи президента щодо врегулювання на Донбасі. 75% опитаних позитивно ставляться позитивно до ініціативи перемовин з Путіним, 15% - негативно.
Відведення українських військових від лінії розмежування підтримали 59% респондентів, 26% виступають проти.
Рішення про надання громадянства іноземцям, які захищали Україну, підтримують 61%. 17% виступають проти нього.
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Відновлення історичного діалогу з Польщею підтримали 61% українців, 10% поставилися до цього негативно.
Рішення про легалізацію видобутку бурштину схвалюють 71% респондентів, 13% виступають проти.
Розпуск ЦВК підтримали 49%, виступили проти 13,5%.
Які дії Зеленського не підтримують?
Найбільше незадоволення викликають важливі економічні ініціативи Зеленського.
Запровадження ринку землі підтримують 24%, виступають проти 58%.
Приватизацію великих промислових підприємств схвалюють 22% респондентів, виступають проти 55%.
Легалізацію грального бізнесу підтримують 38%, 49% виступають проти цього.
Чого хочуть українці від Зеленського?
Очікування від президента Зеленського досі залишаються досить високими. Від нього хочуть:
- припинення вогню на Донбасі - 74% опитаних
- зростання зарплат та пенсій - 51%
- зниження тарифів - 37%
- покарання посадовців-корупціонерів - 35%
- зменшення впливу олігархів на політику - 28%
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