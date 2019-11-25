Польська студентка вилаялася на українку. Її відсторонили від навчання

Копирайт изображения Getty Images Image caption Антиукраїнське графіті у Кракові

Польську студентку, яка публічно вилаялася на українку, відсторонили від навчання в університеті, повідомляють польські ЗМІ.

Як пише Gazeta Wyborcza, скандал почав розгортатися наприкінці минулого тижня, коли студентка Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині виклала в соцмережах відео, де в грубій формі вилаялася на українку, яка, за її словами, їхала з нею в одному потязі.

У хвилинному відеозверненні, копії якого досі доступні в мережі, дівчина в нецензурній формі скаржиться на жінку, яка їхала з нею в купе і буцімто зіпсувала їй поїздку.

Студентка називає українку "курвою" і пояснює, зокрема, що та "зайняла її місце в купе".

"Вона купила тільки одне місце, а я заплатила за два, щоб було місце для ніг, тому що я можу собі це дозволити", - розповідає авторка відео.

Окрім того, студентка називає українку твариною, глузує над її роботою (жінка, за її словами, є прибиральницею) і каже, що українка посідає "нижче місце в ієрархії".

Копирайт изображения Youtube Image caption Скріншот відеозвернення студентки

Відео швидко прикуло до себе увагу польських ЗМІ та користувачів соцмереж, студентку звинуватили у ксенофобії щодо українців.

Після бурхливої реакції на публікацію дівчина видалила скандальне відео і оприлюднила нове звернення, в якому вибачилася за свої слова.

"Вибачте, я не думала, я просто дурепа", - цитує студентку польське видання Radio Zet.

Водночас на скандал вже відреагували у виші, де навчається дівчина. У керівництві закладу заявили, що відсторонили її від навчання і порушили дисциплінарне провадження.

"В університеті ніколи не буде місця для расистської, ксенофобської або зневажливої поведінки щодо осіб за статтю, расою, етнічною приналежністю, національністю, релігією,.. віком, сексуальною орієнтацією", - йдеться в заяві навчального закладу.

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