Зі скарбниці Дрездена викрали цінні коштовності. Їхня вартість може сягати 1 млрд євро

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Зранку в понеділок грабіжники проникли у музей "Зелене склепіння" - знамениту скарбницю в німецькому Дрездені. Саме там зберігається найбільша в Європі колекція ювелірних виробів та коштовностей.

Місцеві правоохоронці оточили замок, в якому розташований музей. Сам заклад не працює упродовж усього дня.

Точна вартість викрадених коштовностей невідома, але видання Bild повідомляє, що ця сума може сягати до 1 мільярда євро.

Відомо, що близько 5 ранку в понеділок до електрощитової, розташованої неподалік музею, викликали пожежників.

За попередніми даними, пожежу на ній влаштували саме злочинці, аби таким чином вивести з ладу систему сигналізації в музеї.

Як пише німецька преса, після цього грабіжники відігнули ґрати вікон першого поверху музею і залізли всередину будівлі. При цьому журналісти зазначають, що діра у ґратах дуже маленька.

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Найцінніші експонати скарбниці зберігалися саме на першому поверсі музею.

Злочин вже називають одним із наймасштабніших пограбувань у післявоєнній історії Німеччини.

До колекції "Зеленого склепіння" з-поміж іншого входять тисячі ювелірних виробів, рідкісних коштовностей, скульптур, чаш та сервізів.

Офіційних підтверджень щодо того, що саме викрали грабіжники поки немає. За даними ЗМІ, може йтися про кілька комплектів діамантових та алмазних прикрас.

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Прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер висловив обурення, заявивши, що зловмисники пограбували не лише музей, а й усіх жителів регіону.

Правоохоронці кажуть, що в їхньому розпорядженні є відео з камер спостереження, де видно двох зловмисників. Втім, припускають у поліції, до злочину, ймовірно, було залучено більше людей.

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