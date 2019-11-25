Вантажівка з 39 трупами: водій визнав, що перевозив нелегалів

Копирайт изображения Facebook Image caption Водій Мо Робінсон

Водій вантажівки-рефрижератора, в якій загинули 39 людей, визнав у суді, що перевезенням нелегальних мігрантів до Британії займався вже близько півтора року.

25-річний Мо Робінсон з Північної Ірландії під час судового засідання в понеділок, 25 листопада, визнав себе винним у організації каналу нелегальної міграції до Великої Британії.

Передбачається, що цей канал був частиною глобальної мережі.

За словами чоловіка, він брав участь у незаконній діяльності з 1 травня минулого року до 24 жовтня 2019-го. Саме в цей день його арештували за підозрою у причетності до загибелі людей у вантажівці в Ессексі.

На питання суду Робінсон, який наразі перебуває у тюрмі Белмарш у передмісті Лондона, відповідав за допомогою відеозв'язку. Він визнав, що за свою діяльність отримував гроші кримінального походження.

Копирайт изображения PA Media Image caption Тіла загиблих у вантажівці виявили наприкінці жовтня

Чи визнає він себе винним у загибелі 39 людей, у Робінсона під час судового засідання не запитали. Окрім загибелі мігрантів, йому також інкримінують організацію нелегальної міграції та контрабанди.

Разом із Робінсоном за цією справою також проходить 23-річний Крістофер Кеннеді з Північної Ірландії. Його звинувачують в організації нелегальної міграції людей до Британії для подальшої експлуатації.

Ще трьох людей, яких раніше затримали за підозрою у причетності до злочину, випустили під заставу.

Вантажівка-рефрижератор з тілами 39 людей, якою керував Робінсон, була виявлена у промисловій зоні містечка Грейс у графстві Ессекс наприкінці жовтня.

Загиблі - 31 чоловік і 8 жінок, серед них були неповнолітні. Усі вони були громадянами В'єтнаму.

Брат Фам Тхі Ча Мі, однієї з загиблих жінок, раніше розповідав BBC, що вона заплатила контрабандистам майже 40 тисяч доларів за те, аби вони доправили її до Великої Британії.

Річард Бернетт, виконавчий директор Асоціації автомобільних перевезень Британії, заявляв, що температура у вантажівці-рефрижераторі може сягати -25 ° C.

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