Фільм проти насильства спровокував насильство. Його зняли з прокату

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Сумна історія" (Blue Story) - фільм лондонського репера Ендрю Онвуболу (виступає під псевдонімом Rapman, на фото - у центрі)

Великі британські мережі кінотеатрів зняли з прокату фільм "Сумна історія", який розповідає про війни молодіжних банд на околиці Лондона.

Це сталося після того, як на черговий сеанс у Бірмінгемі прийшли близько сотні озброєних підлітків, які спробували влаштувати безлади і поранили сімох поліцейських.

"Сумна історія" (Blue Story) - це фільм лондонського репера Ендрю Онвуболу (виступає під псевдонімом Rapman). Стрічка розповідає про дружбу двох підлітків, яка виникає на тлі розбірок підлітків з районів Луїшем і Пекхем на південному сході Лондона.

Головний герой - хлопець з Луїшема на ім'я Тіммі, якого віддали у школу в Пекхемі. Там він знаходить друга, і на їхню дружбу чекає чимало випробувань: хлопці перебувають по різні сторони барикад у підлітковій війні, а в їхніх старших братів - багаторічний особистий конфлікт.

Ендрю Онвуболу - успішний музикант і режисер. У 2018 році він зняв трисерійний серіал "Історії Широ" (теж про підліткові війни в Лондоні) і виклав його на Youtube.

Наразі серіал зібрав понад 20 мільйонів переглядів, друга серія отримала премію GRM Daily Rated Awards як найкраще відео року у Великій Британії.

Саме з цього серіалу й народилася "Сумна історія". Онвуболу розповідав, що в основі фільму - його дитячі і підліткові спогади.

Перші рецензії на стрічку були дуже позитивними. Приміром, видання Guardian порівняло сюжет з історією про Ромео та Джульєтту.

Фільм вийшов у прокат у п'ятницю, 22 листопада, з максимальними віковими обмеженнями через сцени насильства і нецензурну лексику. Проте в прокаті він перебував лише трохи понад добу.

Безлади

Вже ввечері 23 листопада в розважальний комплекс в Бірмінгемі на "Сумну історію" прийшли понад 100 підлітків. Вони були озброєні кастетами, ножами, а один із неповнолітніх навіть приніс із собою мачете.

Судячи з фото і відео з місця події, підлітки вирішили продемонструвати приналежність до субкультури, про яку знятий фільм. Вони чіплялися до відвідувачів і, не приховуючи облич, демонстрували образливі жести в об'єктиви камер спостереження.

Зрештою підлітки зірвали черговий сеанс "Сумної історії" і ледь не влаштували безлади в розважальному комплексі. До того, як приїхала поліція, вони встигли почати кілька бійок.

Копирайт изображения BBC/Twitter Image caption Підлітки прийшли на "Сумну історію" в бойовому настрої і з холодною зброєю

Під час сутичок семеро правоохоронців отримали незначні поранення. Поліція затримала власника мачете (виявилося, йому всього 14 років), ще двох 14-річних хлопців, дівчат 13 і 14 років, а також 19-річного підлітка.

Усіх їх звинуватили в нападі на поліцейських і наразі випустили під заставу.

Вже 24 листопада мережа кінотеатрів Vue Cinemas (третя за розміром у Великій Британії) повідомила, що знімає стрічку з прокату по всій країні.

Компанія Paramount Pictures, дистриб'ютор "Сумної історії", заявила, що дуже засмучена інцидентом у Бірмінгемі, але все ж проти повного припинення прокату, адже у стрічки "фантастичні рецензії", а реакція глядачів на фільм "неймовірно позитивна".

У BBC Films, яка також причетна до проєкту, кажуть, що фільм необхідно демонструвати й надалі, адже це видатна робота про безглуздість насильства, створена одним з найцікавіших режисерів Великої Британії.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!