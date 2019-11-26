Фільм проти насильства спровокував насильство. Його зняли з прокату
Великі британські мережі кінотеатрів зняли з прокату фільм "Сумна історія", який розповідає про війни молодіжних банд на околиці Лондона.
Це сталося після того, як на черговий сеанс у Бірмінгемі прийшли близько сотні озброєних підлітків, які спробували влаштувати безлади і поранили сімох поліцейських.
"Сумна історія" (Blue Story) - це фільм лондонського репера Ендрю Онвуболу (виступає під псевдонімом Rapman). Стрічка розповідає про дружбу двох підлітків, яка виникає на тлі розбірок підлітків з районів Луїшем і Пекхем на південному сході Лондона.
Головний герой - хлопець з Луїшема на ім'я Тіммі, якого віддали у школу в Пекхемі. Там він знаходить друга, і на їхню дружбу чекає чимало випробувань: хлопці перебувають по різні сторони барикад у підлітковій війні, а в їхніх старших братів - багаторічний особистий конфлікт.
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Ендрю Онвуболу - успішний музикант і режисер. У 2018 році він зняв трисерійний серіал "Історії Широ" (теж про підліткові війни в Лондоні) і виклав його на Youtube.
Наразі серіал зібрав понад 20 мільйонів переглядів, друга серія отримала премію GRM Daily Rated Awards як найкраще відео року у Великій Британії.
Саме з цього серіалу й народилася "Сумна історія". Онвуболу розповідав, що в основі фільму - його дитячі і підліткові спогади.
Перші рецензії на стрічку були дуже позитивними. Приміром, видання Guardian порівняло сюжет з історією про Ромео та Джульєтту.
Фільм вийшов у прокат у п'ятницю, 22 листопада, з максимальними віковими обмеженнями через сцени насильства і нецензурну лексику. Проте в прокаті він перебував лише трохи понад добу.
Безлади
Вже ввечері 23 листопада в розважальний комплекс в Бірмінгемі на "Сумну історію" прийшли понад 100 підлітків. Вони були озброєні кастетами, ножами, а один із неповнолітніх навіть приніс із собою мачете.
Судячи з фото і відео з місця події, підлітки вирішили продемонструвати приналежність до субкультури, про яку знятий фільм. Вони чіплялися до відвідувачів і, не приховуючи облич, демонстрували образливі жести в об'єктиви камер спостереження.
Зрештою підлітки зірвали черговий сеанс "Сумної історії" і ледь не влаштували безлади в розважальному комплексі. До того, як приїхала поліція, вони встигли почати кілька бійок.
Під час сутичок семеро правоохоронців отримали незначні поранення. Поліція затримала власника мачете (виявилося, йому всього 14 років), ще двох 14-річних хлопців, дівчат 13 і 14 років, а також 19-річного підлітка.
Усіх їх звинуватили в нападі на поліцейських і наразі випустили під заставу.
Вже 24 листопада мережа кінотеатрів Vue Cinemas (третя за розміром у Великій Британії) повідомила, що знімає стрічку з прокату по всій країні.
Компанія Paramount Pictures, дистриб'ютор "Сумної історії", заявила, що дуже засмучена інцидентом у Бірмінгемі, але все ж проти повного припинення прокату, адже у стрічки "фантастичні рецензії", а реакція глядачів на фільм "неймовірно позитивна".
У BBC Films, яка також причетна до проєкту, кажуть, що фільм необхідно демонструвати й надалі, адже це видатна робота про безглуздість насильства, створена одним з найцікавіших режисерів Великої Британії.
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