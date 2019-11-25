Зеленьский поговорив із Путіним. Про газ і кораблі

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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, йдеться в повідомленні Офісу президента.

"Глава Української держави відзначив важливість нещодавнього повернення Росією українських кораблів. Водночас Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, що перебували на цих суднах", - кажуть в ОП.

У пресслужбі Кремля так само підтверджують обговорення цієї теми, щоправда, говорячи про ситуацію в Керченській протоці, вкотре використовують термін "провокація".

"Порушена ситуація з передачею трьох військових кораблів, які були задіяні Києвом у ході провокації в районі Керченської протоки в листопаді 2018 році", - йдеться в повідомленні на сайті президента Росії.

Обидві сторони також заявили про обговорення теми поставок газу.

"Розграбовані кораблі"

Три українські кораблі, про які говорили президенти, повернулися в Україну з анексованого Росією Криму минулого тижня.

Вже незабаром після цього з'явилася інформація, що судна повернули в неналежному стані: з обох катерів зникли, зокрема, всі документи, боєприпаси та стрілецька зброя.

Окрім того, з усіх трьох суден зникли радіостанції, станції космічного зв'язку Iridium та радіолокаційні станції Furuno.

Також, з катеру "Нікополь" зникли вогнегасники, ліхтарі, аварійний буй, надувний моторний човен, акумулятори для апаратури, унітаз і плита з камбуза (кухні).

У катера "Бердянськ" виявилися відсутні вентиляційна витяжка, проточний нагрівач і фекальна система (забезпечує відведення нечистот із гальюна).

Частина обладнання, наприклад кабелі, розетки й плафони, зникли і з буксира "Яни Капу", а всі прилади в ходовій рубці, як вказується, "відкриті та побиті". У машинному відділенні встановлено пластир із розсувним упором - вочевидь, там у буксира є пробоїна.

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Найбільше постраждав "Бердянськ", у якого є кілька пробоїн та пошкодження від осколків

Згодом головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак назвав такий стан українських кораблів наслідком мародерства.

"Те, що російська сторона зробила з кораблями, які захопила під час збройної провокації поблизу Керченської протоки, не має військової логіки, ці кораблі були розграбовані мародерами", - зазначив Руслан Хомчак.

"Те, що мені доповів командувач ВМС, - це навіть соромно коментувати. Як військова людина можу зрозуміти, чому Росія зняла з кораблів засоби зв'язку і навігації. Але коли мені говорять, що вони навіть в гальюні унітази познімали - цього я не розумію. Коли мені кажуть, що на "Яни Капу", на буксирі, познімали оці трубопроводи мідні, як кольоровий метал, - я так розумію, що це не військові працювали, це мародери. По-іншому я не можу назвати тих істот, які так вчинили з військовим кораблем", - додав головнокомандувач ЗСУ.

У відповідь на звинувачення ФСБ Росії заявляла, що передавала кораблі цілими, а "угробити" їх могла українська сторона по дорозі до Очакова.

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