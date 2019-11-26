Лікарі видалили в пацієнта нирку вагою 7,4 кг
Індійські лікарі видалили у пацієнта нирку вагою 7,4 кг. Приблизно стільки важать двоє новонароджених дітей.
Вважається, що це найбільша нирка, яку колись видаляли в Індії, а може й у світі. Адже нирка зазвичай важить 120-150 грамів.
Пацієнт страждав від аутосомно-домінантної полікістозної ниркової хвороби, через що кісти розрослися по всьому органу.
Один з лікарів, які брали участь в операції, сказав, що великі нирки часто зустрічаються у пацієнтів із таким захворюванням.
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Лікар Сахін Катурія з лікарні сера Ганга Рама в Делі розповів, що лікарі зазвичай не видаляють орган, якщо немає симптомів інфекції та внутрішньої кровотечі, оскільки він виконує принаймні деякі фільтрувальні функції в організмі.
"Цей пацієнт заразився поганою інфекцією, яка не реагувала на антибіотики. Великі розміри нирки викликали у пацієнта труднощі з диханням, тому у нас не було іншого вибору, як видалити її", - пояснив лікар необхідність операції.
Пан Катурія додав, що лікарі очікували побачити велику нирку, але розмір органу їх здивував.
"Інша його нирка ще більша", - повідомив він BBC.
За словами лікаря, найважча нирка за Книгою рекордів Гіннеса важила 4,5 кг, хоча у працях з урології були дані про набагато важчі нирки. Одна з них у США важила 9 кг, а інша в Нідерландах - 8,7 кг.
Пан Катурія заявив, що лікарі ще не вирішили, чи слід подавати свої висновки до комісії Гіннеса як світовий рекорд, але вони "розглядають" цю можливість.
За даними веб-сайту Національної служби охорони здоров'я Британії, полікістоз нирок - це поширений спадковий стан, який викликає проблеми у віці від 30 до 60 років.
Це призводить до погіршення функції нирок, поки вона остаточно не завершиться нирковою недостатністю.
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