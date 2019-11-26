Копирайт изображения Getty Images Image caption Дівчина сказала диспетчеру 911 свою домашню адресу, вдаючи, що замовляє піцу (архівне фото)

Дзвінок в службу порятунку - єдине, що могла зробити мешканка міста Орегона, штат Огайо, коли до будинку прийшов друг її матері, п'яний і роздратований.

Вона неодноразово бачила, як він б'є її мати. Цього разу нападник ударив жінку так сильно, що та відлетіла до стіни.

Але й викликати поліцію було важко, тому що агресор знаходився поруч і все міг почути.

Недовго думаючи, дівчина набрала 911 і стала замовляти піцу, наполегливо повторюючи свою адресу.

Ця історія, що сталася 13 листопада, через кілька днів стала однією з найбільш обговорюваних в США.

Раніше розповіді про те, як потай викликати поліцію, якщо ви перебуваєте в загрозливій ситуації, розповсюджувалися по соціальних мережах. Суть інструкції в тому, що, зателефонувавши, потрібно обов'язково вимовити пароль "пепероні".

Проте, наскільки відомо, це перший реальний випадок, коли ця порада допомогла.

Американські правоохоронці навіть проводили медіакампанії, інформуючи про те, що "замовлення піци на 911" - це міф, і робити так не треба.

Однак після того як диспетчер прийняв цей виклик і поліція арештувала нападника, правоохоронці змінили свою думку.

Поліцейські високо оцінили кмітливість дівчини та кмітливість диспетчера Тіма Тенейка. "Я читав про це у Facebook, але під час навчання про піцу нам ніколи не говорили. Я спілкувався з іншими диспетчерами - вони кажуть, що просто скинули б дзвінок".

Прізвища жінок не повідомляють, але влада повідомила прізвище та вік нападника - це 56-річний Саймон Лопес.

Стенограма дзвінка до служби 911

Диспетчер Тенейк (1): Орегон 911.

Дівчина (2): Я б хотіла замовити піцу на адресу [...].

(1).: Ви телефонуєте на 911, щоб замовити піцу??

(2): Ну, так. Квартира номер [...].

(1). Проте це неправильний номер, тут не замовляють піцу...

(2). Ні-ні-ні. Ви не розумієте.

(1). Зараз розумію.

Потім диспетчер почав ставити додаткові запитання, і дівчина знайшла спосіб повідомити інформацію про ступінь небезпеки, що загрожувала їй з матір'ю, і про те, чи потрібна їм медична допомога.

(1). Та людина все ще там?

(2). Так, мені потрібна велика піца.

(1). Добре. А медики, вам надіслати медиків?

(2) Ні. З пепероні.

Як розповів диспетчер Тім Тенейк місцевій телестанції 13 ABC, спочатку він вирішив, що дівчина помилилася номером. Аби зрозуміти, що відбувається, йому вистачило двох питань.

"Прийнявши замовлення", пан Тенейк надіслав терміновий виклик поліцейському патрулю і особливо підкреслив, що поліцейським треба вимкнути сирени та вогні, коли вони будуть під'їжджати до будинку.

Звідки виникла ідея "піци 911"?

Походження цієї ідеї достеменно невідомо. Дуже схожий сценарій використали в інформаційній кампанії норвезької асоціації "Притулок для жінок" у 2010 році.

У травні 2014 року на онлайн-форумі Reddit користувач, який назвався диспетчером служби порятунку, описав, як він прийняв дзвінок від жертви насильства, яка говорила про піцу.

"Спочатку це здавалося нерозумним жартом, але виявилося, що все дуже серйозно", - писав він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Досі вважалося, що "замовлення піци" за телефоном 911 у небезпечній ситуації - це міф

Про цей допис на Reddit потім писали у багатьох ЗМІ, а в 2015 році у фіналі Суперкубка, в прайм-тайм, на американських телеканалах показали соціальну рекламу, присвячену домашньому насильству, де відтворили подібний діалог жінки і диспетчера.

"Коли вам важко говорити, ми будемо слухати", - зазначалося наприкінці ролика.

Цю тему гаряче обговорювали в соцмережах, зокрема, в Facebook опублікували допис з хибним твердженням, ніби диспетчери служби порятунку в США проходять спеціальні тренінги на випадок таких дзвінків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поки диспетчерів служби 911 не навчають розрізняти спеціальні коди або зашифровані послання, але в майбутньому все може змінитися

Потім з'явилося офіційне спростування. Директор диспетчерських служб Національної асоціації надзвичайної допомоги Крістофер Карвер заявив агентству AP, що подібних тренінгів немає і що диспетчерів не вчать розрізняти спеціальні коди або зашифровані послання від тих, хто дзвонить на номер 911.

"Марна надія на "секретний пароль", який нібито зрозуміють в службі 911 в будь-якому місті, потенційно дуже небезпечна", - заявив він, і порадив людям, які опинилися в небезпечній ситуації поруч з агресором, замість того щоб дзвонити і говорити про піцу, відправити на номер служби 911 текстове повідомлення.

Однак функція спрощеної відправки смс на 911 є доступною не по всій території США. У місті Орегоні, штат Огайо, цей сервіс, наприклад, не працює.

У своїх поясненнях директор Карвер запевняв, що диспетчери не стануть кидати трубку, навіть якщо сенс дзвінка незрозумілий. Головне - повідомте диспетчеру свою адресу, радив він.

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