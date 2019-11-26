Потужний землетрус в Албанії: четверо загиблих, 150 поранених

Копирайт изображения Reuters Image caption Десятки людей отримали поранення після землетрусу, який у вівторок вранці вразив західні райони Албанії

Землетрус у 6,4 бала за шкалою Ріхтера стався в Албанії. Він знищив низку будинків, під завалами яких можуть знаходитися багато людей.

Щонайменше чотири людини загинули. Ще близько 150 отримали травми.

Землетрус стався у 34 км на північний захід від столиці Тирани рано вранці у вівторок .

Поштовхи відчувалися в усьому регіоні, зокрема, й в сербському місті Нові-Сад, майже в 700 кілометрах від епіцентру.

Працівники служби надзвичайних ситуацій розповіли албанським ЗМІ, що одна з загиблих - літня жінка, яка встигла врятувати онука, якого вона накрила своїм тілом.

Двоє загиблих - в містечку Туман, яке знаходиться в 40 км на північний захід від Тирани та недалеко від епіцентру землетрусу.

Речники міністерства оборони підтвердив, що пожежники та працівники армії допомагають жителям, що потрапили під завали у місті Дуррес, яке є популярним курортом на узбережжі Адріатичного моря.

Чоловік у Дурресі розповів місцевому каналу новин News24, що його донька і племінниця були серед тих, хто потрапив у пастку в будинку, що розвалився.

"Я розмовляв з донькою та племінницею по телефону. Вони сказали, що в них все добре, чекають порятунку. Не зміг поговорити з дружиною. Є й інші родини".

Рятувальники у місті намагаються звільнити молодого хлопця, який знаходиться у завалах одного з будинків.

Українець Костянтин Махалов, який проживає у селищі Черрет в 22 км від міста Дуррес, повідомив BBC News Україна, що в самому селі внаслідок землетрусу руйнувань та жертв немає, але вони є у місті.

"У Дурресі є руйнування старих будинків і тріщини в будинках, які збудували за соціалізму. Тут їх називають називають ходжевки (сталініст Енвер Ходжа був диктатором Албанії у 1945-1985 роках. - Ред.), як у нас сталінки або хрущовки", - розповідає пан Махалов.

За словами пана Махалова, будинки, які будували після 2000 року стоять без руйнувань завдяки жорсткому контролю будівельних стандартів.

"Сам живу в новому будинку, хоч і трясло сильно, але навіть тріщин немає на стінах, ані в квартирі, ані в під'їзді", - розповів він.

Тим часом місцеві мешканці викладають відео зруйнованих будинків у соцмережі.