"Це краяло серце". Померла коала з відеозапису пожеж в Австралії

Image caption Пані Догерті дістала коалу з палаючого лісу. На жаль, опіки тварини виявилися надто серйозними

Коала, яка привернула увагу по всьому світу після публікації відео її порятунку від вогню у лісовій пожежі в Австралії, померла. Вона не змогла одужати після опіків.

Минулого тижня самця-коалу, якого назвали Льюїс, доставили ​​до зоолікарні після того, як жінка зняла тварину з дерева в палаючому лісі в штаті Новий Південний Уельс.

Відео порятунку, на якому Тоні Догерті використовує сорочку, аби обгорнути коалу, переглядали глядачі у всьому світі.

Ветеринари повідомили, що мусили приспати тварину, оскільки її опіки не загоювалися.

Шість людей загинули, понад 500 будинків знищені через масштабні пожежі в Австралії, що розпочалися у вересні.

"Це просто краяло серце"

На відеозапису пані Догерті поливає шоковану тварину водою, намагаючись охолодити її.

Вона розповіла місцевим ЗМІ, що їхала палаючим лісом, коли помітила коалу серед полум'я і почула її крики.

"Я не знала, що вони можуть кричати. Це настільки краяло серце, і я знала, що потрібно винести її звідти якомога швидше", - сказала пані Догерті Nine News.

14-річна коала мала значні опіки на грудях, стопах та інших частинах тіла, повідомили ветеринари.

Лікарня змогла вилікувати десятки інших коал, поранених під час пожеж, які знищили понад мільйон гектарів лісу у Новому Південному Уельсі.

Пожежі тривають, чиновники попереджають, що найгірший сезон в Австралії ще попереду.

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