"Це краяло серце". Померла коала з відеозапису пожеж в Австралії
Коала, яка привернула увагу по всьому світу після публікації відео її порятунку від вогню у лісовій пожежі в Австралії, померла. Вона не змогла одужати після опіків.
Минулого тижня самця-коалу, якого назвали Льюїс, доставили до зоолікарні після того, як жінка зняла тварину з дерева в палаючому лісі в штаті Новий Південний Уельс.
Відео порятунку, на якому Тоні Догерті використовує сорочку, аби обгорнути коалу, переглядали глядачі у всьому світі.
Ветеринари повідомили, що мусили приспати тварину, оскільки її опіки не загоювалися.
Шість людей загинули, понад 500 будинків знищені через масштабні пожежі в Австралії, що розпочалися у вересні.
- Австралію шокувала прикручена шурупами до стовпа коала
- Коала проїхала 16 км на колесі й вижила
- "Отак вони й вимерли". Чому панді важко знайти собі пару
"Це просто краяло серце"
На відеозапису пані Догерті поливає шоковану тварину водою, намагаючись охолодити її.
Вона розповіла місцевим ЗМІ, що їхала палаючим лісом, коли помітила коалу серед полум'я і почула її крики.
"Я не знала, що вони можуть кричати. Це настільки краяло серце, і я знала, що потрібно винести її звідти якомога швидше", - сказала пані Догерті Nine News.
14-річна коала мала значні опіки на грудях, стопах та інших частинах тіла, повідомили ветеринари.
Лікарня змогла вилікувати десятки інших коал, поранених під час пожеж, які знищили понад мільйон гектарів лісу у Новому Південному Уельсі.
Пожежі тривають, чиновники попереджають, що найгірший сезон в Австралії ще попереду.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!