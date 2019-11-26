13 французьких військових загинули у зіткненні гелікоптерів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Французькі гелікоптери у Малі (архівне фото)

Тринадцять французьких військових загинули внаслідок зіткнення двох гелікоптерів під час антитерористичної операції в західноафриканській країні Малі. Про це повідомляє пресслужба французького президента Емманюеля Макрона.

"Президент республіки з великою повагою вшановує пам'ять цих військових сухопутних сил, шести офіцерів, шести унтер-офіцерів та старшого капрала, які загинули під час операції і померли заради Франції у жорстокій боротьбі проти тероризму в Сахелі (африканський регіон. - Ред.)", - йдеться у заяві.

Емманюель Макрон висловив співчуття родинам загиблих і відзначив відданість французьких військових, які борються з джихадистами у Західній Африці.

"Ці тринадцять героїв мали лише одну мету: захистити нас. Я схиляю голову перед болем їхніх близьких та побратимів", - написав у Twitter Емманюель Макрон.

З 2012 року в Малі триває війна проти джихадистів, які активізувалися у країні внаслідок хаосу у сусідній Лівії після вбивства диктатора Муаммара Каддафі у жовтні 2011 року.

Навесні 2012 року джихадисти захопили північ Малі і намагалися продертися до столиці країни Бамако.

У січні 2013 року Франція зі згоди Ради Безпеки ООН розпочала військову операцію "Сервал" проти джихадистів, до якої було залучено понад 4 000 французьких військових. Операція завершилася звільненням ключових міст та селищ від джихадистів і вбивством п'ятьох їхніх лідерів.

Під час операції "Сервал" загинули 9 французьких військових та понад сотня військових Малі та сусідніх африканських країн, залучених до АТО.

З серпня 2014 року Франція та її союзники проводять у Малі операцію "Бархан", спрямовану на знищення осередків джихадистів у пустельних районах країни.

Загалом з 2013 року у Малі вже загинули 38 французьких військових.

Наразі Франція розмістила у Малі та сусідніх країнах 4 500 військових для боротьби з тероризмом.

Джихадисти періодично скоюють напади на готелі, цивільне населення та військові бази армії Малі. Насильство також поширилося на сусідню країну Буркіна-Фасо, де відбуваються терористичні атаки.