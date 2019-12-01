Нові монети, але старі зарплати: що зміниться в грудні

Копирайт изображения BANK.GOV.UA Image caption У грудні український прожитковий мінімум можна буде виплатити двома купюрами найвищого номіналу. І кількома монетами

У грудні прожитковий мінімум зросте на 91 гривню, з'явиться нова металева п'ятірка, а КПВВ на Донбасі запрацюють у зимовому режимі.

Удвічі менший за реальний

З 1 грудня прожитковий мінімум зросте до 2027 грн на місяць. Для працездатних людей він становитиме 2102 грн, а для тих, хто втратив працездатність, або ж отримує мінімальну пенсію - 1638 грн.

До кінця року загальний прожитковий мінімум зросте до 2189 грн. Нині він становить 1936 грн.

До цього показника прив'язані кілька соціальних виплат, а також індексація доходів та розрахунок аліментів, - тож вони також трохи зростуть.

А от мінімальна зарплатня не зміниться і далі становитиме 4173 грн на місяць.

Згідно із законом про бюджет на 2020 рік, за місяць мінімальна зарплатня має зрости на півтисячі.

Ще до першого читання бюджету уряду доручили "здійснити рішучі кроки", щоби наблизити прожитковий мінімум до його реальної величини, яка може становити понад 4200 грн. Але цього так і не сталося.

Як пояснювала міністр соціальної політики Юлія Соколовська, до прожиткового мінімуму прив'язано багато інших бюджетних виплат - від соціальних пільг до зарплат суддів та прокурорів. Якщо різко підвищити цей показник, інші бюджетні видатки зростуть у геометричній прогресії.

Відтак, уряд пропонує спочатку ухвалити закон, який "відв'яже" прожитковий мінімум від соцвиплат, а потім підвищувати його.

За словами міністра, "ця реформа відбудеться не цього року, це плани на наступний".

Водночас вимога до уряду щодо наближення прожиткового мінімуму до реального рівня у понад 4500 грн так і залишилася в тексті бюджету на наступний рік.

В новий рік - з новими "п'ятірками"

Копирайт изображения BANK.GOV.UA Image caption Були паперові - стануть металеві. У грудні в обігу з'явиться монета у 5 гривень

З 20 грудня Нацбанк замінить паперові п'ять гривень на металеві. Крім того, оновлять банкноти у 50 гривень, дизайн яких не змінювався з 2004 року.

Нова банкнота у 200 гривень з'явиться у лютому наступного року. І на нових 50, і 200 гривнях будуть рельєфні елементи для людей з вадами зору.

Наступного року має з'явитися і монета у 10 гривень.

Якийсь час монети і банкноти у 5 та 10 гривень ходитимуть одночасно.

З 1 жовтня 2019 року НБУ вивів з обігу монети у 1,2 та 5 копійок. Також поступово з обігу виводиться 25 копійок, їх вже не карбують.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів 27 квітня в обіг виходять нові монети НБУ - номіналом 1 і 2 гривні.

Крім того, з 25 жовтня з'явилася банкнота у 1000 гривень.

Ціни на газ зачаїлися

"Нафтогаз" залишив без змін ціни на газ для промисловості на грудень.

Мінімальна ціна для підприємств, якщо вони не мають боргів і закуповують понад 50 тис. кубів на місяць, становитиме 7 033,2 грн за тисячу кубів разом із ПДВ та вартістю транспортування.

У листопаді ціни на газ для промисловості зросли на 20%.

Промислові підприємства переважно купують імпортований газ. З листопада 2015 року Україна не купує газ у "Газпрому", а імпортує його з Європи.

Проте через Україну до Європи іде близько половини російського газового експорту.

Нині "Нафтогаз" веде переговори з "Газпромом" про новий контракт на транспортування російського газу до Європи, - старий контракт добігає кінця 31 грудня.

Зимовий режим для КПВВ

Копирайт изображения UNIAN

З 1 грудня контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні ООС переходять на зимовий режим. Вони працюватимуть з 8:00 до 17:00.

За даними Штабу ООС, восени лінію розмежування на Донбасі перетнули 3,2 млн людей та 389 тисяч авто.

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