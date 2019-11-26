Олімпіада без Росії? МОК підтримує найжорсткіші санкції
Міжнародний олімпійський комітет заявив, що підтримає найжорсткіші санкції за маніпуляції з російськими даними по допінгу.
Напередодні комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) рекомендував виконкому цієї організації відлучити Росію від участі в міжнародних змаганнях на 4 роки, оскільки дійшов висновку, що Росія регулярно порушує вимоги Всесвітнього антидопінгового кодексу.
У МОК подякували ВАДА за проведене розслідування і закликали Москву надати міжнародним експертам дані по всім епізодам, про які йдеться в розслідуванні агентства і які стали приводом для пропозиції про відлучення Росії.
У своїй заяві МОК підкреслює, що ВАДА у своїх рекомендаціях покладає відповідальність за порушення безпосередньо на російську владу, а не на російський олімпійський рух.
Саме тому, кажуть в МОК, вони підтримують ідею ВАДА допускати до змагань тих російських спортсменів, які зможуть довести свою непричетність до порушень.
У чому ВАДА звинувачує Росію
Рекомендації комітету Всесвітнього антидопінгового агентства ґрунтуються на даних перевірки, що розкрила маніпуляції з даними Московської антидопінгової лабораторії.
"Дані лабораторії не є ані повними, ані повністю достовірними", - кажуть в комітеті.
Зокрема Росію звинувачують у видаленні доказів того, що неназваний співробітник лабораторії міг допомагати приховувати дані, які підтверджують вживання допінгу російськими спортсменами у 2014-2015 роках.
Рішення про відсторонення Росії поки що не схвалено: засідання виконкому ВАДА заплановане на 9 грудня.
Комітет Всесвітнього антидопінгового агентства рекомендує не допускати Росію на Олімпійські та Паралімпійські ігри, а також чемпіонати світу, які організовуються стороною, що підписала антидопінговий кодекс.
Під це обмеження з-поміж іншого може потрапити чемпіонат світу з футболу, оскільки ФІФА є підписантом кодексу.
До великих спортивних змагань пропонується допускати лише тих російських спортсменів, які не підозрювали у вживанні допінгу.
Росіянам, яких допустять до змагань, дозволять виступати під нейтральним прапором.
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