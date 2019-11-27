ВВС News Україна оприлюднила Короткі списки літературної премії Книга року ВВС-2019, Книга року ВВС - Есеїстика-2019 та Дитяча Книга року ВВС-2019, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

До короткого списку у номінації "Книга року BBC - 2019", що обирався з 24 видань, увійшли такі твори:

Тамара Горіха Зерня. Доця. - Київ: Білка, 2019

Марина Гримич. Клавка. - Київ: Нора-Друк, 2019

Ілларіон Павлюк. Танець недоумка. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019

Ксенія Фукс. По той бік сонця. - Київ: Темпора, 2019

Артем Чех. Район Д. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019

Image caption Фіналісти "дорослої" Книги року ВВС-2019

До короткого списку у номінації "Книга року ВВС - Есеїстика-2019" увійшли такі видання:

Василь Махно. Околиці та пограниччя. - Київ: Yakaboo publishing, 2019

Костянтин Москалець. Стежачи за текстом. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019

Андрій Любка. У пошуках варварів. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019

Тарас Прохасько. Так, але... - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019

Image caption Фіналісти Книги року ВВС в категорії "Есеїстика"

До короткого списку у номінації "Дитяча Книга року BBC - 2019", що відбирався з-поміж 11 видань, увійшли такі твори:

Володимир Арєнєв. Сапієнси. - Харків: Ранок, 2019

Наталія Матолінець. Академія Аматерасу. - Харків: Віват, 2019

Оля Русіна. Мія і місячне затемнення. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019

Галина Ткачук. Білка Квасоля та Опівнічний Пожирака. - Харків: Ранок, 2019

Таня Поставна. Коли я була лисицею. - Харків: Віват, 2019

Image caption Фіналісти Дитячої Книги року ВВС-2019

Переможців оголосять на церемонії, яка відбудеться 13 грудня 2019 року.

До журі конкурсу входять:

Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Віталій Жежера, письменник, журналіст

Тарас Лютий, філософ, письменник

Світлана Пиркало, радник з питань культури ЄБРР

Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквіваленту £1 000.

Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Більше інформації про конкурс можна знайти на сторінці Книга року ВВС-2019.

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