Короткі списки Книги року ВВС-2019
ВВС News Україна оприлюднила Короткі списки літературної премії Книга року ВВС-2019, Книга року ВВС - Есеїстика-2019 та Дитяча Книга року ВВС-2019, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
До короткого списку у номінації "Книга року BBC - 2019", що обирався з 24 видань, увійшли такі твори:
- Тамара Горіха Зерня. Доця. - Київ: Білка, 2019
- Марина Гримич. Клавка. - Київ: Нора-Друк, 2019
- Ілларіон Павлюк. Танець недоумка. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019
- Ксенія Фукс. По той бік сонця. - Київ: Темпора, 2019
- Артем Чех. Район Д. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019
До короткого списку у номінації "Книга року ВВС - Есеїстика-2019" увійшли такі видання:
- Василь Махно. Околиці та пограниччя. - Київ: Yakaboo publishing, 2019
- Костянтин Москалець. Стежачи за текстом. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019
- Андрій Любка. У пошуках варварів. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019
- Тарас Прохасько. Так, але... - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2019
До короткого списку у номінації "Дитяча Книга року BBC - 2019", що відбирався з-поміж 11 видань, увійшли такі твори:
- Володимир Арєнєв. Сапієнси. - Харків: Ранок, 2019
- Наталія Матолінець. Академія Аматерасу. - Харків: Віват, 2019
- Оля Русіна. Мія і місячне затемнення. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2019
- Галина Ткачук. Білка Квасоля та Опівнічний Пожирака. - Харків: Ранок, 2019
- Таня Поставна. Коли я була лисицею. - Харків: Віват, 2019
Переможців оголосять на церемонії, яка відбудеться 13 грудня 2019 року.
До журі конкурсу входять:
- Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"
- Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення
- Віталій Жежера, письменник, журналіст
- Тарас Лютий, філософ, письменник
- Світлана Пиркало, радник з питань культури ЄБРР
- Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна.
Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквіваленту £1 000.
Видавці книг-переможців у трьох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.
Більше інформації про конкурс можна знайти на сторінці Книга року ВВС-2019.
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