Напад у Лондоні: убивця був ув'язнений за тероризм, але його достроково звільнили

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Чоловік, який напав з ножем на перехожих на Лондонському мосту, був раніше судимий і сидів у в'язниці за злочин, пов'язаний із тероризмом.

У ніч на суботу поліція назвала його ім'я - це 28-річний Усман Хан, який був засуджений у 2012 році і вийшов на свободу умовно-достроково у грудні 2018 року, розповів помічник комісара лондонської поліції Ніл Басу.

Нападник проживав у графстві Стаффордшир у центральній частині Англії, поліція проводить обшуки у його помешканні.

The Times повідомляє, що Хана звільнили за умови, що він буде носити електронний браслет, і за його переміщеннями будуть постійно стежити.

У п'ятницю в результаті нападу на перехожих в центрі британської столиці були поранені кілька людей, двоє з них померли від ран. Нападника застрелив спецназ лондонської поліції. На його тілі виявили муляж вибухового пристрою.

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"Поки що ми знаходимося на ранніх стадіях розслідування, але наразі активно не шукаємо інших причетних до нападу", - розповів Ніл Басу.

Водночас він додав, що поліція робить усе необхідне, щоб пересвідчитись, що в організації цього нападу не брали участі інші люди і що загрози для громадськості наразі немає.

Напад стався о 13:58 за місцевим часом у п'ятницю у Fishmongers' Hall на північному боці Лондонського мосту, де проходила конференція Кембриджського університету щодо реабілітації в'язнів під назвою "Вчимося разом".

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Підозрюваний брав участь у заході, де були присутні десятки людей - зокрема студенти та колишні в'язні.

За словами пана Басу, Хан розпочав напад у самій будівлі, перш ніж вийти на Лондонський міст, де його застрелили офіцери поліції.

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Лондонська поліція посилює патрулі та залишить кордони на місці інциденту. Правоохоронці закликають уникати цієї території та звертатися до поліції усіх, хто може допомогти слідству.

Убиті жінка та чоловік

Ніл Басу підтвердив, що нападник убив двох людей - жінку та чоловіка. Ще троє - чоловік і дві жінки - були поранені і залишаються в лікарні.

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Голова NHS Саймон Стівенс заявив у п'ятницю, що одна людина перебуває у критичному, але стабільному стані, інша - у стабільному, а третя має менш серйозні травми.

Імена загиблих та поранених поки що не називали, і поліцейськи досі працюють над упізнанням загиблих, заявила в п'ятницю комісар лондонської поліції Крессіда Дік.

Теракт 2017 року

3 червня 2017 року на Лондонському мосту в натовп людей в'їхав фургон. З нього вийшли троє і напали на перехожих з ножами. Загинули вісім людей, нападників застрелила поліція.

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Двоє нападників були громадянами Великої Британії. Один з них, 27-річний Хурам Батт, народився у сім'ї пакистанських біженців. У нього була дружина і двоє маленьких дітей, молодшому на момент здійснення теракту було близько двох тижнів.

Про його радикальні погляди було відомо багатьом, зокрема його сусідам. Одного разу він навіть потрапив у документальний фільм Channel4 про радикальний ісламізм "Джихадисти по сусідству".

Другим був 30-річний виходець з Марокко і громадянин Британії Рашид Редуан. Третім - 22-річний італієць марокканського походження Юзеф Загбі.

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