Троє американців помилково відсиділи 36 років. Тепер їх визнали невинними

Копирайт изображения AFP Image caption Альфред Честнат, Ендр Стюарт і Ренсом Воткінс потрапили за ґрати ще у 1984 році

Троє чоловіків, які за хибними звинуваченнями відсиділи у тюрмі останні 36 років, вийшли на свободу.

Альфреда Честната, Ендрю Стюарта і Ренсома Воткінса засудили до довічного ув'язнення у 1984 році. Тоді їх усіх визнали винними у вбивстві 14-річного хлопця, яке сталося за рік до того.

У понеділок суд у місті Балтімор в результаті перегляду справи зняв із чоловіків усі звинувачення.

Справу вирішили переглянути цього року - після того, як один з в'язнів написав листа, в якому навів новий доказ своєї невинуватості.

Честната, Стюарта і Воткінса, які на той момент були підлітками, арештували у листопаді 1983 року, після смерті Девітта Дакетта. Хлопця застрелили дорогою до школи.

Смерть підлітка і розслідування справи широко висвітлювалися у ЗМІ.

Копирайт изображения AFP Image caption Альфред Честнат обіймає маму після звільнення

"Ці троє хлопців були ув'язнені з провини поліції та прокуратури", - заявила представниця прокуратури Балтімора Мерілін Мосбі після звільнення Честната, Стюарта і Воткінса.

У заяві прокуратури йдеться, що звинувачення проти них ґрунтувалися на свідченнях, які були отримані внаслідок тиску поліцейських на свідків.

Окрім того, під час розслідування правоохоронці проігнорували свідчення кількох інших свідків, які називали вбивцею зовсім іншу людину.

"Не думаю, що сьогоднішній день - це перемога. Це трагедія. І ми повинні взяти на себе відповідальність за те, що сталося", - сказала Мерілін Мосбі.

Інший підозрюваний у вбивстві 14-річного підлітка помер ще у 2002 році.

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