Наркотики, зброя, дорогі авто: поліція накрила український наркосиндикат
Нацполіція заявила про проведення масштабної спецоперації, в рамках якої вже вдалося затримати 19-х людей і вилучити наркотичних речовин на 25 мільйонів гривень. Участь в операції взяли майже півтисячі правоохоронців.
За словами поліцейських, стежити за діяльністю цього наркосиндикату вони почали кілька місяців тому, коли стало відомо, що його учасники виготовляють і збувають наркотики як в Україні, так і за її межами.
Відтоді правоохоронцям вдалося, зокрема, встановити місця виготовлення наркотиків і відстежити канали їх збуту.
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В організації наркобізнесу підозрюють двох мешканців Львівщини, один із них - депутат об'єднаної територіальної громади та голова комісії з питань культури, освіти та спорту. Його ім'я в поліції не розкривають.
Під час операції на території Львівської та Черкаської областей виявили одразу пʼять нарколабораторій.
За даними правоохоронців, наркотичні засоби збували у понад 100 населених пунктах в Україні, а також в Молдові та Білорусі.
Наркотики можна було замовити, зокрема, в інтернет-магазинах, розрахувавшись за них за допомогою електронних гаманців чи криптовалюти. Лише в одному з таких інтернет-магазинів було реалізовано наркотичних та психотропних речовин на 21 мільйон гривень, кажуть в Нацполіції.
Загалом діяльність наркобізнесу забезпечували близько 50 людей.
У вівторок, 26 листопада, поліція провела майже 100 одночасних обшуків, в результаті яких вилучила понад 46 кг наркотичних засобів і психотропних речовин, а також 170 літрів прекурсорів вартістю 25 мільйонів гривень.
"Окрім цього, вилучено 24 тисячі доларів США, 1100 євро та 38,6 тисяч гривень, більше двох десятків банківських карток і мобільних телефонів, зброю та набої різного калібру, боєприпаси, "чорнові" записи з даними про "рух" наркотиків, дилерів, "клієнтуру" та боржників, а також 6 автомобілів преміум-класу", - кажуть в Нацполіції.
Слідчі дії наразі тривають. Після їх завершення затриманим оголосять про підозру.
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