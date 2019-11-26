Наркотики, зброя, дорогі авто: поліція накрила український наркосиндикат

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Нацполіція заявила про проведення масштабної спецоперації, в рамках якої вже вдалося затримати 19-х людей і вилучити наркотичних речовин на 25 мільйонів гривень. Участь в операції взяли майже півтисячі правоохоронців.

За словами поліцейських, стежити за діяльністю цього наркосиндикату вони почали кілька місяців тому, коли стало відомо, що його учасники виготовляють і збувають наркотики як в Україні, так і за її межами.

Відтоді правоохоронцям вдалося, зокрема, встановити місця виготовлення наркотиків і відстежити канали їх збуту.

В організації наркобізнесу підозрюють двох мешканців Львівщини, один із них - депутат об'єднаної територіальної громади та голова комісії з питань культури, освіти та спорту. Його ім'я в поліції не розкривають.

Під час операції на території Львівської та Черкаської областей виявили одразу пʼять нарколабораторій.

За даними правоохоронців, наркотичні засоби збували у понад 100 населених пунктах в Україні, а також в Молдові та Білорусі.

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Наркотики можна було замовити, зокрема, в інтернет-магазинах, розрахувавшись за них за допомогою електронних гаманців чи криптовалюти. Лише в одному з таких інтернет-магазинів було реалізовано наркотичних та психотропних речовин на 21 мільйон гривень, кажуть в Нацполіції.

Загалом діяльність наркобізнесу забезпечували близько 50 людей.

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У вівторок, 26 листопада, поліція провела майже 100 одночасних обшуків, в результаті яких вилучила понад 46 кг наркотичних засобів і психотропних речовин, а також 170 літрів прекурсорів вартістю 25 мільйонів гривень.

"Окрім цього, вилучено 24 тисячі доларів США, 1100 євро та 38,6 тисяч гривень, більше двох десятків банківських карток і мобільних телефонів, зброю та набої різного калібру, боєприпаси, "чорнові" записи з даними про "рух" наркотиків, дилерів, "клієнтуру" та боржників, а також 6 автомобілів преміум-класу", - кажуть в Нацполіції.

Слідчі дії наразі тривають. Після їх завершення затриманим оголосять про підозру.

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