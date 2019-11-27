Подружжя зірвало джекпот $135 млн. Роботу не кинуть

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Переможцями чергового розіграшу лотереї EuroMillions стало британське подружжя з графства Західний Сассекс. Вони зірвали джекпот у розмірі $135 мільйонів доларів.

42-річний Стів Томпсон та його 41-річна дружина Лєнка брали участь у розіграші, що пройшов 19 листопада.

За словами пана Томпсона, в момент, коли він усвідомив, що переміг, він "був на межі інфаркту".

Він розповів, що ані він сам, ані його дружина, поки не зробили жодних великих покупок - чоловік встиг лише придбати нову сорочку.

Томпсон працює будівельником, його дружина є співробітницею магазину. За їхніми словами, попри перемогу в лотереї свою роботу вони кидати не планують - принаймні поки що.

"Як тільки у мене мине шок, мені потрібно буде чимось займатися. Я не той тип людини, яка може просто сидіти на місці", - пояснює пан Томпсон.

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"Я не хочу змінюватися, просто ця історія покращить нашу фінансову ситуацію", - додає він.

Чоловік розповів, що вони з дружиною залишаться жити у своєму районі і пообіцяв ділитися виграними грошима з родиною та друзями.

Пані Томпсон, яка є уродженкою Словаччини, коментуючи перемогу, заявила: "Це так емоційно. Це повністю змінює життя нашої родини".

Минулого місяця інший британський учасник лотереї EuroMillions зірвав ще більший джекпот - 218 мільйонів доларів.

Це рекордна сума виграшу в історії британських лотерей.

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